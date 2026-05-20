ВИДЕО. Ламина Ямаля заметили в объятьях новой девушки

Звезду «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля заметили во время отдыха в Греции вместе с новой девушкой.

В соцсетях активно разлетелись кадры, на которых 18-летний футболист проводит время с испанской инфлюенсеркой Инес Гарсией. По информации The Touchline, именно она является новой избранницей молодого таланта.

Пара якобы отдыхала на острове Закинф, а фото и видео быстро вызвали бурную реакцию фанатов в соцсетях.

Сама Инес Гарсия также привлекла внимание аудитории эффектными фото в Instagram. Подписчики уже называют ее «новой королевой сердца Ламина».

Напомним, Ламин Ямаль провел фантастический сезон в составе «Барселоны».

🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️ pic.twitter.com/yvHXWueGtm — Access Yamal (@AccessYamal) May 19, 2026