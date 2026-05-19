ВИДЕО. Забарный стал амбассадором Сola-Cola, но фаны его затролили

Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный стал новым амбассадором Coca-Cola в Украине во время ЧМ-2026.

Футболист опубликовал рекламное видео в Instagram. В подписи Илья написал:

«Присоединяюсь к команде Coca-Cola как амбассадор футбольных эмоций на #FIFAWorldCup! И сразу передаю эмоциональный заряд украинским фанатам».

Однако подписчики быстро перевели все в шутливый формат и начали активно троллить футболиста в комментариях: «Ну, хоть так на ЧМ сыграем»,

«Поехать со сборной на ЧМ – нет, быть амбассадором Coca-Cola на ЧМ – да», и так далее.

Также в комментариях отметилась жена футболиста Ангелина Забарная, которая оставила короткое: «Горжусь, любимый» с сердечками.

Напомним, что сборная Украины не сумела выйти на чемпионат мира, проиграв сборной Швеции в плей-оф.