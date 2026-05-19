ВИДЕО. Забарный стал амбассадором Сola-Cola, но фаны его затролили
Защитник сборной Украины получил новый рекламный контракт перед ЧМ-2026
Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный стал новым амбассадором Coca-Cola в Украине во время ЧМ-2026.
Футболист опубликовал рекламное видео в Instagram. В подписи Илья написал:
«Присоединяюсь к команде Coca-Cola как амбассадор футбольных эмоций на #FIFAWorldCup! И сразу передаю эмоциональный заряд украинским фанатам».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Однако подписчики быстро перевели все в шутливый формат и начали активно троллить футболиста в комментариях: «Ну, хоть так на ЧМ сыграем»,
«Поехать со сборной на ЧМ – нет, быть амбассадором Coca-Cola на ЧМ – да», и так далее.
Также в комментариях отметилась жена футболиста Ангелина Забарная, которая оставила короткое: «Горжусь, любимый» с сердечками.
Напомним, что сборная Украины не сумела выйти на чемпионат мира, проиграв сборной Швеции в плей-оф.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может перейти в «Арсенал»
Турецкий гранд действительно нацелен на сотрудничество с нынешним коучем «Шахтера»
а йому пох.., бо заробляє як може.