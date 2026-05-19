Монца – первый финалист плей-офф Серии В

Определился первый участник финала плей-офф Серии В за право сыграть в элитном дивизионе чемпионата Италии.

После ничьей 2:2 в первом поединке «Монца» принимала «Юве Стабию» и имела ощутимый перевес, который не удавалось превратить в голы до удара Патрика Кутроне на 85-й минуте. Он хладнокровно сохранил мяч на линии вратарской и метко пробил. Каталин Бурнете выстрелом со средней дистанции счет сравнял, но на той же 90-й минуте Кутроне в контратаке поразил уже пустые ворота соперника – 2:1.

В финале квалификации «Монца» сыграет против «Катанзаро» или «Палермо» (первый матч 3:0).

Серия В, плей-офф. 19 мая.

Монца – Юве Стабия – 2:1 (первый матч 2:2)

Голы: Кутроне, 85, 90 – Бурнете, 90.