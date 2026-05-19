Два футбольных клуба планируют купить Fnatic. Цена вопроса – $100 млн
Британский клуб ищет инвестора или покупателя на долю акций
Британский киберспортивный клуб Fnatic активно ищет покупателя или крупного инвестора, готового приобрести значительную долю клуба. По информации испанского подкаста Al Lio, процесс поиска начался еще в декабре 2025 года, когда компания начала сотрудничать с консультантами для привлечения интереса со стороны третьих лиц.
Несмотря на официально спокойный тон, финансовая ситуация выглядит довольно напряженной. Сейчас Fnatic не обладает достаточной гибкостью, чтобы свободно проводить изменения в составах без привлечения внешнего капитала. Единственный внутренний вариант – перевести игрока League of Legends Ивана «Razork» Мартина Диаса в запас, чтобы за счет разницы в зарплате высвободить средства для новых подписаний.
По данным источника, организация уже провела встречи с представителями двух футбольных клубов, один из которых – немецкий. Названия клубов не разглашаются, однако интерес со стороны традиционного спорта является частью более широкого тренда: спортивные и медийные инвесторы ищут выход на киберспортивную аудиторию, особенно среди молодежи.
Fnatic, основанный в 2004 году, является одной из самых известных организаций в мире. Клуб девять раз выступал на чемпионате мира по League of Legends, дошел до гранд-финала Valorant Champions 2025 в Париже, а также развивал собственное hardware-направление, продав более миллиона устройств до передачи этой линии компании Sony.
Клуб имеет офисы в Лондоне, Берлине и Токио и был среди первых западных клубов, открывших тренировочную базу в Южной Корее.
Основатель клуба Сэм Мэтьюз отметил, что компания близка к безубыточности, и подчеркнул, что поиск инвестора – это «стратегическая возможность», а не вынужденный шаг. В то же время именно восприятие потенциальными покупателями определит будущее Fnatic.
