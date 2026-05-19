Два футбольных клуба планируют купить Fnatic. Цена вопроса – $100 млн

Британский киберспортивный клуб Fnatic активно ищет покупателя или крупного инвестора, готового приобрести значительную долю клуба. По информации испанского подкаста Al Lio, процесс поиска начался еще в декабре 2025 года, когда компания начала сотрудничать с консультантами для привлечения интереса со стороны третьих лиц.

Несмотря на официально спокойный тон, финансовая ситуация выглядит довольно напряженной. Сейчас Fnatic не обладает достаточной гибкостью, чтобы свободно проводить изменения в составах без привлечения внешнего капитала. Единственный внутренний вариант – перевести игрока League of Legends Ивана «Razork» Мартина Диаса в запас, чтобы за счет разницы в зарплате высвободить средства для новых подписаний.

По данным источника, организация уже провела встречи с представителями двух футбольных клубов, один из которых – немецкий. Названия клубов не разглашаются, однако интерес со стороны традиционного спорта является частью более широкого тренда: спортивные и медийные инвесторы ищут выход на киберспортивную аудиторию, особенно среди молодежи.

Fnatic, основанный в 2004 году, является одной из самых известных организаций в мире. Клуб девять раз выступал на чемпионате мира по League of Legends, дошел до гранд-финала Valorant Champions 2025 в Париже, а также развивал собственное hardware-направление, продав более миллиона устройств до передачи этой линии компании Sony.

Клуб имеет офисы в Лондоне, Берлине и Токио и был среди первых западных клубов, открывших тренировочную базу в Южной Корее.

Основатель клуба Сэм Мэтьюз отметил, что компания близка к безубыточности, и подчеркнул, что поиск инвестора – это «стратегическая возможность», а не вынужденный шаг. В то же время именно восприятие потенциальными покупателями определит будущее Fnatic.