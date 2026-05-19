  4. Раскрыты детали интереса Бешикташа к Арде Турану
19 мая 2026, 21:39
Раскрыты детали интереса Бешикташа к Арде Турану

Турецкий гранд действительно нацелен на сотрудничество с нынешним коучем «Шахтера»

shakhtar.com. Арда Туран

Один из безусловных грандов турецкого футбола «Бешикташ», который накануне остался без главного тренера, присматривается к кандидатуре Арды Турана.

39-летний специалист ныне возглавляет «Шахтер» и достиг успеха в премьерном же сезоне работы в Украине – выиграл Премьер-лигу, а также дошел с командой до полуфинала Лиги конференций.

Туран является четким выбором для руководителей «Бешикташа», однако вероятность того, что тренер пожелает присоединиться к «черным орлам» оценивается как низкая. Однако если Арда все-таки выразит такое желание, то боссы «Бешикташа» проявляют большой оптимизм по поводу сотрудничества.

Контракт Арды Турана с «Шахтером» действует до лета 2027 года.

