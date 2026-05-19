  Йожеф САБО: «Это не футбол! Это какое-то безобразие, пародия»
19 мая 2026, 22:27 | Обновлено 19 мая 2026, 22:40
Йожеф САБО: «Это не футбол! Это какое-то безобразие, пародия»

Известный тренер – о финале Кубка Украины

УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о финале Кубка Украины между «Динамо» и «Черниговом».

«Даже несмотря на то, что сейчас состав у «Динамо» довольно слабый, будем откровенны, но все же куда сильнее, чем у «Чернигова». Эту команду киевляне обязаны побеждать и завоевывать Кубок. Поэтому, думаю, открытого футбола мы не увидим, фаворит очевиден, игра будет в одни ворота – ФК Чернигов закроется на своей половине поля, зароется в обороне и будет играть на отбой, выбивая мяч куда попало, тянуть время до серии пенальти.

Игра, на мой взгляд, будет напоминать одностороннее движение. При всем уважении к Чернигову, но я смотрел их матч с «Металлистом 1925», и, знаешь... Это – не футбол! Это – какое-то безобразие, пародия... Повезло Чернигову, что они прошли харьковскую команду, просто повезло», – сказал Сабо.

Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
