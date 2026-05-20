Йожеф САБО: «Что им делать в еврокубках? Нечего туда и лезть»

Легенда киевского Динамо Йожеф Сабо дал прогноз на матч киевского Динамо против ФК Чернигова, сыграющих в финале Кубка Украины.

– Если говорить в процентах, то даю 90% против 10% в пользу Динамо. Честно, я вообще не понимаю, как Чернигов может забить. Опять же, за игрой с Металлистом 1925, я не увидел у них форвардов, креативных игроков. Кто может забить? Не знаю, даже…

Многие говорят, что победа в Кубке как-то скрасит провальный сезон для Динамо, но я так не думаю. Выиграют, выйдут в квалификацию Лиги Европы, а дальше что? Что этой команде Динамо в еврокубках делать? Снова всем подряд проигрывать?

Нечего нам туда и лезть! Почти любая европейская команда сейчас сильнее Динамо. Вот сейчас Фрайбург будет играть в финале Лиги Европы, а Кристал Пелес в финале Лиги конференций с некоторыми испанцами [Райо Вальекано]. Да что это за клубы такие? Лет 20-30 назад о них никто и не слышал, а они за евротрофеи борются, а не Динамо, – сказал Сабо.

Матч Чернигов – Динамо запланировано на завтра, 20 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.