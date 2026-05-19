Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Хочу сказать слова восхищения. Это сказка»
Игрок Динамо отметил ФК Чернигов
Лидер Динамо Андрей Ярмоленко перед матчем финала Кубка Украины высказался о том, что соперником по решающему матчу будет скромная команда Первой лиги Чернигов.
«Хотел бы сказать слова восхищения. То, что вы сделали, это какая-то сказка для жителей Чернигова. Ваш выход в финал вызывает только уважение. Мои аплодисменты Чернигову».
«Волнение? Да, у меня еще есть мандраж, потому что я понимаю: я несу ответственность перед командой, фанами и семьей. Это нормально».
«Чернигов – уже победители Кубка, но Динамо нужен этот трофей», – сказал Ярмоленко.
Ярмоленко провел детство в Чернигове и области.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
