Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Хочу сказать слова восхищения. Это сказка»

Лидер Динамо Андрей Ярмоленко перед матчем финала Кубка Украины высказался о том, что соперником по решающему матчу будет скромная команда Первой лиги Чернигов.

«Хотел бы сказать слова восхищения. То, что вы сделали, это какая-то сказка для жителей Чернигова. Ваш выход в финал вызывает только уважение. Мои аплодисменты Чернигову».

«Волнение? Да, у меня еще есть мандраж, потому что я понимаю: я несу ответственность перед командой, фанами и семьей. Это нормально».

«Чернигов – уже победители Кубка, но Динамо нужен этот трофей», – сказал Ярмоленко.

Ярмоленко провел детство в Чернигове и области.