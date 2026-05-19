ФОТО. Фаны Ман Сити атаковали дочь Гвардиолы после новости об уходе
Пеп Гвардиола покидает Манчестер Сити по завершении сезона
Болельщики «Манчестер Сити» атаковали комментарии под новым постом дочери Пепа Гвардиолы – всего за несколько часов до сенсационной новости о возможном уходе тренера в конце сезона.
25-летняя Мария Гвардиола выложила видео из роскошного отеля, где позирует перед зеркалом в красном топе и джинсах. В подписи она написала: «Этот загар уже скоро», намекнув на скорый отпуск.
Но фанатов интересовало совсем другое. После слухов о возможном уходе Пепа и назначении Энцо Марески пользователи начали массово просить Марию повлиять на отца.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
«Скажи своему папе остаться еще на сезон», – писали болельщики.
Другие же просто засыпали девушку комплиментами: «Невероятная», «Потрясающая», «Я люблю тебя, Мария».
Ранее Мария эмоционально обнимала Пепа на «Уэмбли» после победы «Сити» над «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист может перейти в «Арсенал»
Боксер мог провести поединок с Нганну