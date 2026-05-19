Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фаны Ман Сити атаковали дочь Гвардиолы после новости об уходе
Другие новости
19 мая 2026, 17:57 | Обновлено 19 мая 2026, 18:03
239
0

ФОТО. Фаны Ман Сити атаковали дочь Гвардиолы после новости об уходе

Пеп Гвардиола покидает Манчестер Сити по завершении сезона

19 мая 2026, 17:57 | Обновлено 19 мая 2026, 18:03
239
0
ФОТО. Фаны Ман Сити атаковали дочь Гвардиолы после новости об уходе
Instagram. Мария и Пеп Гвардиола

Болельщики «Манчестер Сити» атаковали комментарии под новым постом дочери Пепа Гвардиолы – всего за несколько часов до сенсационной новости о возможном уходе тренера в конце сезона.

25-летняя Мария Гвардиола выложила видео из роскошного отеля, где позирует перед зеркалом в красном топе и джинсах. В подписи она написала: «Этот загар уже скоро», намекнув на скорый отпуск.

Но фанатов интересовало совсем другое. После слухов о возможном уходе Пепа и назначении Энцо Марески пользователи начали массово просить Марию повлиять на отца.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Скажи своему папе остаться еще на сезон», – писали болельщики.

Другие же просто засыпали девушку комплиментами: «Невероятная», «Потрясающая», «Я люблю тебя, Мария».

Ранее Мария эмоционально обнимала Пепа на «Уэмбли» после победы «Сити» над «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги.

По теме:
МЮ вернет из аренды «худшего вратаря в истории клуба»
ФОТО. Одна из самых красивых журналисток УПЛ вновь порадовала контентом
ФОТО. «Самый сексуальный футбольный босс»: Лонгория впечатлила фотосетом
фото lifestyle Манчестер Сити Пеп Гвардиола Мария Гвардиола девушки Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футбол | 19 мая 2026, 09:13 15
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб

Футболист может перейти в «Арсенал»

Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Бокс | 19 мая 2026, 08:16 1
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги

Боксер мог провести поединок с Нганну

ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
Бокс | 18.05.2026, 20:12
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
Бангаранга! О чем поет победительница Евровидения? 10 футбольных вариантов
Футбол | 19.05.2026, 10:40
Бангаранга! О чем поет победительница Евровидения? 10 футбольных вариантов
Бангаранга! О чем поет победительница Евровидения? 10 футбольных вариантов
Известный украинский тренер хочет вернуться к работе: «Продолжаю обучение»
Футбол | 19.05.2026, 16:21
Известный украинский тренер хочет вернуться к работе: «Продолжаю обучение»
Известный украинский тренер хочет вернуться к работе: «Продолжаю обучение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
19.05.2026, 09:30 1
Бокс
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 6
Футбол
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
18.05.2026, 22:49 1
Футбол
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем