Пономарев накричал на игроков ЛНЗ после сенсационного поражения от Кудровки
Танковский рассказал о жестком разговоре с тренером
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев раскритиковал команду за сенсационное поражение в матче 29-го тура УПЛ с «Кудровкой» (0:1). Об этом рассказал полузащитник Вячеслав Танковский.
«Что сказал Пономарев в раздевалке после матча? Немного поговорили, немного накричал – но это нормально. За игру, за самоотдачу. Ему не хватило самоотдачи? Конечно. Если проиграли – значит, где-то недоработали, где-то допустили ошибки», – сказал игрок.
За тур до завершения чемпионата Украины ЛНЗ занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками. У «Полесья» на один пункт меньше, у «Динамо» – на три. Последний матч команда Пономарева сыграет с «Оболонью» 24 мая.
