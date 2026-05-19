  4. Пономарев накричал на игроков ЛНЗ после сенсационного поражения от Кудровки
19 мая 2026, 17:20 | Обновлено 19 мая 2026, 17:53
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев раскритиковал команду за сенсационное поражение в матче 29-го тура УПЛ с «Кудровкой» (0:1). Об этом рассказал полузащитник Вячеслав Танковский.

«Что сказал Пономарев в раздевалке после матча? Немного поговорили, немного накричал – но это нормально. За игру, за самоотдачу. Ему не хватило самоотдачи? Конечно. Если проиграли – значит, где-то недоработали, где-то допустили ошибки», – сказал игрок.

За тур до завершения чемпионата Украины ЛНЗ занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками. У «Полесья» на один пункт меньше, у «Динамо» – на три. Последний матч команда Пономарева сыграет с «Оболонью» 24 мая.

Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Кудровка ЛНЗ - Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Танковский
Андрей Плыгун Источник: УПЛ-ТВ
