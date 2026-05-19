Известный украинский тренер хочет вернуться к работе: «Продолжаю обучение»

Украинский тренер Виталий Первак рассказал, чем занимается после ухода с поста главного тренера «Левого Берега» после вылета из УПЛ.

«Остался в Левом Берегу, работаю в академии. Параллельно учусь в Центре лицензирования, продолжаю обучение. Пока что так», – сказал Первак.

В настоящее время Левый Берег возглавляет Александр Рябоконь. В этом сезоне «аисты» занимают 3 строчку Первой лиги Украины, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.