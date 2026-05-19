ОФИЦИАЛЬНО. Лидер ЛНЗ получил вызов в национальную сборную

Лидер черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари получил вызов в расположение национальной сборной Косово на контрольные матчи. Об этом пишет пресс-служба фиолетовых.

«Желаем удачи», – лаконично говорится в сообщении.

Мухаррем Яшари в составе сборной Косово сыграет 31 мая и 7 июня против Чехии и Андорры соответственно в международных контрольных матчах.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Яшари провел 19 матчей, забив 3 гола и отдав 4 результативных передачи.