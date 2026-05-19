Конте уйдет в сборную. Наполи уже нашел ему замену

После появления новости о том, что Антонио Конте покинет пост главного тренера «Наполи» и возглавит сборную Италии, стало известно, что его преемником станет Маурицио Сарри.

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, 67-летний специалист дал свое согласие на двухлетний контракт с «Наполи» с годовой зарплатой в размере 2,8 млн евро. Окончательное решение о назначении тренера примет президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Отмечается, что в услугах Сарри также заинтересована «Аталанта».

За тур до завершения розыгрыша чемпионата Италии «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице с 73 очками в активе. Сарри тренировал неаполитанцев с 2015 по 2018 годы.

