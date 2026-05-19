Конте уйдет в сборную. Наполи уже нашел ему замену
Сарри возвращается в Неаполь
После появления новости о том, что Антонио Конте покинет пост главного тренера «Наполи» и возглавит сборную Италии, стало известно, что его преемником станет Маурицио Сарри.
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, 67-летний специалист дал свое согласие на двухлетний контракт с «Наполи» с годовой зарплатой в размере 2,8 млн евро. Окончательное решение о назначении тренера примет президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Отмечается, что в услугах Сарри также заинтересована «Аталанта».
За тур до завершения розыгрыша чемпионата Италии «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице с 73 очками в активе. Сарри тренировал неаполитанцев с 2015 по 2018 годы.
Maurizio #Sarri has given his availability to #Napoli for a contract until 2028 (€2,8M/year + bonuses). It’s up to Presidente Aurelio De Laurentiis decides to close or not. #Atalanta are still at the window (Giuntoli loves him). #transfers https://t.co/gWpRpOj8uu— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 19, 2026
