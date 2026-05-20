Кубок Украины20 мая 2026, 11:41 | Обновлено 20 мая 2026, 11:46
Каков шанс на сенсацию? Букмекеры назвали фаворита Кубка Украины
Динамо является абсолютным фаворитом в игре с Черниговом
В среду, 20 мая 2026 года, состоится финал Кубка Украины сезона 2025/26 между «Черниговом» и киевским «Динамо».
Букмекеры объявили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу «Чернигова» в турнире составляет 13,00, что делает команду из Первой лиги абсолютным аутсайдером противостояния. На успех «Динамо» дают показатель 1,02.
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
