Лидер и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес внес, вероятно, решающий вклад в «Золотой дубль» «интеристи». Да, знаю, что до финала Кубка Италии этого сезона аргентинец долгое время не забивал в том турнире, однако его лидерскую и бомбардирскую функцию в решающей игре против «Лацио», да еще и на родном для соперника стадионе обжаловать никто не в состоянии. Примечательно, что, ожидая своей очереди на получение медали (да и миссии по подъему Кубка над головой) в толпе триумфаторов, Лаутаро обнимался с тренером Кристианом Киву (которому уже прочат едва ли не тренерскую славу Мирчи Луческу). Единение архитектора и прораба? Конструктора и производственника? Кулинара и реализатора? Сказал бы так: восточноевропейского футбольного пилигрима (шарфик с его фамилией и игровым номером на одной стороне и надписью «Аякс» на другой мне когда-то привезла коллега из Амстердама) и самого известного после сами знаете кого аргентинца в современном футболе. И вот этот альянс стал действительно победным!

Впрочем, особенностью этого сезона для Лаутаро на самом деле стало сочетание триумфальных результатов с определенными терниями на этом пути. Хорошее начало сезона постепенно сменилось спадом. Если посмотреть на средние оценки форварда «Интера» по версиям практически всех статистических порталов в виде графика, то можно увидеть, что с августа по февраль эта кривая не повышалась. Некоторое время наблюдалось плато, а после Нового года сформировалось новое плато, но на уровне чуть ниже оценки в 7 баллов. Весной дела вроде бы пошли вверх, но вмешались проблемы со здоровьем. В конце концов аргентинец восстановился и эпилог клубного сезона проводит неплохо. Он является лучшим бомбардиром Серии А на текущий момент, но 17 голов для капоканоньере – не самый лучший результат. Вообще до нынешнего сезона менее 20 голов лучший/-е снайпер/-ы забивал/-и только раз. В сезоне-1971/72 «торинезе» Паоло Пуличи, «миланист» Джанни Ривера и нападающий «Болоньи» Джузеппе Савольди разделили лавры первого голеадора, отличившись аккурат по 17 раз.

Противоречивым получился у Эль Торо апрель: аргентинец провел суперскую игру против «Ромы» (дубль и оценка 8,6), а за двумя следующими встречами своей команды наблюдал со скамейки запасных. Конечно, матч против римлян запомнился шедевральным голом Хакана Чалханоглу (выстрел издалека в девятку), однако и взаимодействие Лаутаро с Маркюсом Тюрамом тоже запомнилось (собственно, аргентинец и француз являются лидерами Серии А по системе гол + пас). Эль Торо дважды успешно выступил как наконечник атакующих усилий. Вообще этой весной Лаутаро часто расписывался в воротах именно римских команд: «Лацио» также настрадался от быстроногого аргентинца.

Еще один нюанс: при бомбардирском лидерстве Лаутаро идет на 2-м (после флорентийца Мойзе Кина) месте по упущенным голевым моментам. И их количество у Эль Торо почти такое же, как и количество забитых голов. По общему количеству ударов по воротам нападающий «Интера» весь сезон идет в первой 6-ке. Однако голевая конверсия (т. е. процент ударов, преобразованных в голы) у него лучшая среди всей первой 20-ки самых пробивных игроков Серии А: 18,48%. В то же время отмечу, что его 17 голов стали реальностью при xG 13,5. То есть Лаутаро в состоянии сделать гол из неочевидной ситуации, однако часто пренебрегает очевидными. Вместе с тем, ему на гол нужно 125 минут, другие форварды Серии А тратят на «маленькое чудо» больше времени.

И еще немного о его соперничестве с Мойзе Кином. Если по среднематчевому количеству ударов Лаутаро уступает флорентийцу (3,2 против 3,8), то по среднематчевому числу ударов в створ ворот превосходит коллегу (1,3 против 1,0). В обеих этих номинациях Лаутаро Мартинес и Мойзе Кеан – на высших ступенях в Серии А.

Отмечу и прекрасное взаимодействие игрока из Серебряной страны с партнерами по «Интеру». О взаимопонимании с Тюрамом я уже говорил («Мы очень разные, и это позволяет нам хорошо ладить», – говорил о взаимоотношениях с коллегой аргентинец), а добавить к этому стоит еще и замечательное взаимодействие Лаутаро с Федерико Димарко – безоговорочным лидером Серии А по созданным голевым моментам, ассистам и ключевым передачам. Собственно, сам Лаутаро и отмечал в интервью, что в этом сезоне и «Интер» существенно прибавил как команда, и он сам существенно прибавил как игрок.

Но, кроме прекрасных статистических показателей, мне кажется, важно и поведение Лаутаро на поле. Берем, например, матч против «Вероны», на который тифози «Интера» шли, как на праздник. Ведь любимцы уже чемпионы, а по завершении игры футболисты будут награждены медалями и чемпионским кубком. Так вот капитан команды демонстрировал на поле настоящий капитанский характер. Потеряв мяч в середине 1-го тайма, стремглав примчался к оппоненту и эффективно отыграл в отборе. Когда партнеры организовали быструю контратаку, приветствовал их усилия аплодисментами. Когда строгая Фемида не дала «нерадзурри» подать угловой в конце 1-го тайма (мол, время исчерпано), вступил в спор с арбитром. Впрочем, уже выходя на 2-й тайм, приветливо общался с тем же рефери, словно и не было недавней пылкой дискуссии. Первым примчался поздравлять Анжа-Йоана Бонни с забитым голом. И благодарственно похлопал трибунам в ответ, когда битком набитый стадион «Джузеппе Меацца» устроил длительную овацию своему любимцу во время замены. На трибунах особенно выделялся фан с массивным двуручником, на котором размещался портрет аргентинца, а также было написано «Forza El Toro» и подчеркнута его капитанская функция. Может, и не в наличии Лаутаро на поле дело, но факт есть факт: без аргентинца «интеристи» пропустили. После этого игра закончилась вничью, и на награждение игроки выходили несколько расстроенными. Вот не могу объяснить почему, но говорю, как есть: мне понравилось, что Эль Торо не стал надевать черные очки на торжественную церемонию.

Свои успехи Лаутаро называет «результатом лет упорного труда и самопожертвования с самого детства». «Интер» он называет своим «вторым домом» и подчеркивает, что «счастлив быть капитаном этой команды». Он добавляет, что его семье нравится в Милане. Ну и не стоит забывать, что для этого уже опытного аргентинца «Интер» является единственным европейским клубом. И, как по мне, во многом именно благодаря забивному аргентинцу «Интер» в последнее время стал частенько взбираться на призовые подиумы. Правда, это происходило в Италии (по 3 чемпионства, Кубка и Суперкубка выиграли «нерадзурри» в 2020-е), а в Европе в последнее время «интеристи» проходили мимо вожделенных подиумов (три еврофинала проиграны в те же 2020-е). Но сейчас потенциал миланской команды, по-моему, таков, что и обладание еврокубками вполне можно сделать реальностью.

Впрочем, клубные дела клубными делами, но еще на старте сезона-2025/26 Эль Торо определил как высшую цель сезона помочь Аргентине защитить титул чемпионов мира на североамериканском мундиале. «Я хочу быть готовым на все 100%. Стать топ-скорером на чемпионате мира-2026? Это то, чего я хочу!» – подчеркивает Лаутаро. Что ж, говоря языком президента одной из стран-хозяек мундиаля, «карты для этого у Мартинеса есть». Погадать на чемпионство, имея козыри Эль Торо, вполне можно. Собственно, титул чемпионов Копа Америка, завоеванный в 2021 г., Аргентина защитила в 2024 г. (к слову, именно в США и с голом Лаутаро в финале, и с призом лучшему бомбардиру турнира для нашего героя). Почему бы не осуществить такую ​​же процедуру защиты и с высшим мировым титулом? Какими бы сильными ни были оппоненты.

Алексей РЫЖКОВ