Воробей объяснил, почему сборную Украины возглавил Мальдера, а не Маркевич
Экс-футболист национальной команды оценил выбор президента УАФ Андрея Шевченко
Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера национальной команды:
– Как вы оцениваете назначение Андреа Мальдеры? Какие аргументы могли убедить УАФ сделать выбор именно в его пользу?
– Я не знаю, об этом мы можем только догадываться, какие моменты сыграли в его пользу. Пожалуй, самая большая «польза» в том, что он является другом Андрея Шевченко и работал с ним в отборочном цикле, был его помощником – видимо, из-за этого.
– Среди претендентов на должность был и Мирон Маркевич. Как вы считаете, почему УАФ не остановилась на его кандидатуре? Похоже, это был последний шанс для возвращения в сборную.
– Не знаю всех тонкостей, но думаю, что это на уровне личных отношений президента УАФ и Маркевича. Видимо, Шевченко хотел видеть своего человека в сборной, чтобы иметь какое-то влияние.
Поэтому здесь больше личных отношений. Это было очевидно, что Мирону Богдановичу очень тяжело будет стать тренером. Мы помним их отношения и то, что за этим было, – рассказал Воробей.
Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гливинский рассказал, как в «Динамо» пытались удержать нападающего
Форвард киевского клуба отправился во Львов и имеет все шансы выйти в стартовом составе
Мальдерой можно манипулировать в отличии от маркевича.