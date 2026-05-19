Воробей объяснил, почему сборную Украины возглавил Мальдера, а не Маркевич

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера национальной команды:

– Как вы оцениваете назначение Андреа Мальдеры? Какие аргументы могли убедить УАФ сделать выбор именно в его пользу?

– Я не знаю, об этом мы можем только догадываться, какие моменты сыграли в его пользу. Пожалуй, самая большая «польза» в том, что он является другом Андрея Шевченко и работал с ним в отборочном цикле, был его помощником – видимо, из-за этого.

– Среди претендентов на должность был и Мирон Маркевич. Как вы считаете, почему УАФ не остановилась на его кандидатуре? Похоже, это был последний шанс для возвращения в сборную.

– Не знаю всех тонкостей, но думаю, что это на уровне личных отношений президента УАФ и Маркевича. Видимо, Шевченко хотел видеть своего человека в сборной, чтобы иметь какое-то влияние.

Поэтому здесь больше личных отношений. Это было очевидно, что Мирону Богдановичу очень тяжело будет стать тренером. Мы помним их отношения и то, что за этим было, – рассказал Воробей.

Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации.