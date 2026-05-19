  Калюжный отреагировал на решение Мальдеры. Игрока не вызвали в сборную
Калюжный отреагировал на решение Мальдеры. Игрока не вызвали в сборную

Главный тренер украинской команды проигнорировал полузащитника харьковского «Металлиста 1925»

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Иван Калюжный не сможет помочь сборной Украины в предстоящих товарищеских матчах против Польши и Дании.

В комментарии ТаТоТаке 28-летний футболист прокомментировал решение главного тренера Андреа Мальдеры, который 18 мая официально возглавил национальную команду.

Калюжный сообщил, что у него нет никаких проблем со здоровьем, он находится в оптимальной форме, но понимает, что нужно больше работать для вызова в расположение «сине-желтых».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 30 матчей, в которых забил три гола и отдал три ассиста. В активе Калюжного – 14 игр в «сине-желтой» футболке и один результативный удар.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
