Цифры и факты. Важнейшие события 29-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 29-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» и «Кривбасс» проводят 50-й матч между собой в чемпионатах Украины (+34=10-6).

Оранжево-черные, отпраздновавшие 10-ю викторию на чужих полях в этом сезоне, становятся авторами 80-й победы гостей в УПЛ-2025/26.

Подопечные Арды Турана одерживают в общем 7-ю победу подряд (мячи 18-6), а на чужих полях – 6-ю (мячи 14-5).

Горняки продлевают общую беспроигрышную серию до 21-го матча (+17=4), а гостевую – до 22-х (+15=7).

Дончане забивают в чемпионате 14 игр подряд, а в поединках с «Кривбассом» – 19.

Проспер Оба становится автором 11-го дубля «Шахтера» в ворота криворожцев. При этом второй его гол оказывается 100-м для оранжево-черных в баталиях с бело-красно-черными.

ФК Шахтер. Проспер Оба

«Кривбасс» продлевает безвыигрышную серию во встречах с горняками до 19 матчей (=3-16).

Криворожцы терпят 100-е поражение в родных стенах.

«Полесье», подписавшее 10-ю мировую на чужих полях, прерывает свою рекордную гостевую безничейную серию, которая составила 15 игр (+11-4). Последний раз «волки» делили очки с хозяевами 27 апреля 2025 года – 1:1 с «Колосом».

Житомиряне проводят 20-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Заря» делает 10-ю ничью в этом сезоне.

Луганчане завершают две голевые серии: общую – из 12 игр и домашнюю – из 9. Последний раз подопечные Виктора Скрипника оставались на «сухом пайку» 13 октября 2025-го – 0:2 в гостях с ЛНЗ, а на своем поле – 27 сентября того же года – 0:0 с «Оболонью».

Черно-бело-красные не могут поразить ворота «Полесья» 3 матча подряд, как в общем (295 минут), так и дома (270 минут).

ЛНЗ терпит 30-е поражение в чемпионатах Украины.

Денис Свитюха на 369-й минуте прерывает сухую серию черкасщан.

«Сиреневые» обходятся без голов в гостях 276 минут кряду.

20-й матч на посту главного тренера «Динамо» проводит Игорь Костюк (ЧУ – 16, КУ – 2, ЕК – 2). Под его руководством бело-синие 14 встреч выиграли, 1 завершили вничью, 5 проиграли, 42 мяча забили, 18 пропустили.

Андрей Ярмоленко, поразив ворота 30-го клуба элитного дивизиона, доводит счет своих голов в чемпионатах Украины до 123-х. Больше забивал только Максим Шацких – 124 и столько же –123 – Сергей Ребров.

Динамовцы реализовывают 23-й пенальти кряду, а Андрей Ярмоленко – 21-й, обновляя свой рекорд УПЛ.

19-летний нападающий Виталий Лобко становится 300-м футболистом, задействованным киевлянами в чемпионатах Украины.

«Полтава» терпит 3-е поражение подряд (мячи 0-8).

Общая безвыигрышная серия подопечных Павла Матвийченко достигает 15 матчей (=4-11), а домашняя - 14 (=3-11).

Малиново-золотые пропускают в общем 27 игр кряду, а на своем поле – 14.

Полтавчане обходятся без голов 344 минуты подряд.

«Металлист 1925» подписывает 3-ю кряду мировую в общем, а «Эпицентр» – в гостях.

«Оболонь» одерживает 10-ю победу на чужих полях.

Подопечные Александра Антоненко прерывают сразу четыре свои «рекордные» серии: гостевую проигрышную – из 6 игр общую беспроигрышную – из 10 (=5-5), общую и гостевую с пропущенными голами – из 9. Последний раз «пивовары» не уступали хозяевам 7 ноября 2025 года – 2:1 с «Эпицентром», праздновали викторию – 1 марта – 1:0 дома с «Рухом», оставались «сухими» – 7 марта – 0:0 в родных стенах с «Кривбассом», а на чужих полях – 27 сентября 2025-го – 0:0 с «Зарей».

«Оболонь» продлевает гостевую безничейную серию до 10 игр (+3-7), обновляя клубное достижение.

Подопечные Александра Антоненко вносят еще две поправки в таблицу личных рекордов, забивая в общем 5 игр подряд, а на чужих полях – 3.

«Пивовары» проводят 10-й сухой матч в гостях, а «Колос» – 10-й безголевой в этом сезоне.

На 365-й минуте завершается сухая домашняя серия ковалевцев.

«Карпаты» одерживают 10-ю победу в нынешнем чемпионате.

Сухая домашняя серия зелено-белых достигает 385 минут.

17-летний нападающий «львов» Александр Дедов становится 350-м украинским игроком, задействованным клубами в этом сезоне.

«Верес» терпит 30-е поражение в УПЛ под руководством Олега Шандрука.

Ровенчане проводят 70-й безголевой матч в гостях.

Красно-черные обходятся без забитых мячей во всех 4-х встречах с «Карпатами».

«Александрия» с 11-й попытки впервые берет верх над «Рухом».

Владимир Шаран празднует 80-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины, в том числе 70-ю во главе «горожан».

Черно-желто-зеленые прерывают две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую - из 20 матчей (=6-14) и гостевую – из 16 (=7-9). Последний раз александрийцы добивались успеха 27 сентября 2025-го – 1:0 дома с «Полтавой», а на чужих полях – 4 мая того же года – 2:1 с «Полесьем».

«Александрия» пропускает 21 игру кряду, обновляя личный антирекорд, а в гостях – 15, повторяя клубное «достижение» 11-летней давности.

Мяч, забитый в свои ворота Юрием Копыной, оказывается 250-м для «горожан» в украинских чемпионатах при Владимире Шаране.

«Рух» терпит 20-е поражение в этом сезоне, в том числе 10-е на своем поле.

Желто-черные устанавливают личный антирекорд, продлив безвыигрышную серию до 13 матчей (-2-11).

Форвард «Руха» Илья Бодак становится вторым игроком в истории УПЛ после Кирилла Дегтяря из «Металлиста», дебютировавшим в основном составе в 15 лет.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Владимир Бражко, 50-й – Кристиан Биловар (оба – «Динамо») и Ян Костенко («Карпаты»), 1-й – Илья Бодак, Денис Гордеев, Александр Гоч, Константин Кислянка, Максим Угрик (все – «Рух»), Александр Дедов («Карпаты») и Виталий Лобко («Динамо»).

ФК Динамо. Виталий Лобко

Во втором для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Дмитрий Мацапура («Колос»).

10-й мяч в УПЛ забивает Проспер Оба, 1-й – Александр Жовтенко (в 20-й игре).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Денис Свитюха («Кудровка»).

2-й дубль в чемпионатах Украины делают Владислав Бабогло и Проспер Оба.

3-й матч подряд поражает ворота соперников Лассина Траоре.

Владислав Бабогло становится автором 300-гола хозяев в этом сезоне (первый в ворота «Вереса»).

21-й пенальти из 22-х реализовывает Андрей Ярмоленко, 3-й из 3-х – Таллес.

60-й сухой матч в УПЛ проводит Георгий Бущан, 10-й – Назарий Федоровский.

60-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в сезоне-2025/26 Даниил Чечер («Верес»), 50-й – Рэймонд Овусу («Кудровка») и Дмитрий Семенов («Оболонь»).

10-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Артем Михайлюк.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ