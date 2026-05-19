Шахтер Донецк

Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 30-го тура УПЛ
В четверг, 21 мая, состоится матч 30-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и «Колосом».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
«Шахтер», который уже гарантировал себе титул чемпиона УПЛ, располагается на первой месте с 72 баллами, заработанными за 29 матчей. «Колос» с 46 пунктами располагается на седьмой позиции.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
