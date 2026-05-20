Футболисты сборной Украины сделали выбор между Маркевичем и Мальдерой
Игроки просили вернуть итальянца
Журналист Виктор Вацко рассказал об отношении футболистов сборной Украины к назначению Андреа Мальдеры.
Как отмечает источник, среди кандидатов на пост главного тренера сборной, в число которых входил Мирон Маркевич, игроки национальной команды выбрали именно Мальдеру и обратились к руководству УАФ с просьбой назначить итальянца.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер выбрал себе еще двух помощников – Худжамова и Баштового
У хозяев поля голы забили Энцо Фернандес и Андрей Сантос