  4. Футболисты сборной Украины сделали выбор между Маркевичем и Мальдерой
20 мая 2026, 07:42
Футболисты сборной Украины сделали выбор между Маркевичем и Мальдерой

Игроки просили вернуть итальянца

Журналист Виктор Вацко рассказал об отношении футболистов сборной Украины к назначению Андреа Мальдеры.

Как отмечает источник, среди кандидатов на пост главного тренера сборной, в число которых входил Мирон Маркевич, игроки национальной команды выбрали именно Мальдеру и обратились к руководству УАФ с просьбой назначить итальянца.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.

гравці вибирають тренера? це щось новеньке
