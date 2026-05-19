Селтик приблизился к мировому рекорду по количеству выигранных чемпионатов
В тройку самых успешных чемпионов входят только европейские команды
Шотландский «Селтик» в 56-й раз стал чемпионом своей страны, опередив извечного соперника «Рейнджерс» (55).
Обе команды входят в тройку самых успешных клубов мира по количеству выигранных национальных чемпионатов (Селтик – 2-й, Рейнджерс – 3-й).
Теперь «бело-зеленые» отстают от повторения мирового рекорда, который также принадлежит европейской команде, всего на 1 титул чемпиона.
Рекордсменом сейчас является североирландский «Линфилд», в активе которого 57 выигранных чемпионатов.
В сезоне 2025/26 клуб из Белфаста не смог вновь стать чемпионом Северной Ирландии. В третий раз в своей истории победу в чемпионате одержал «Ларн».
Команды с наибольшим количеством чемпионств в национальных лигах
- 57 — Линфилд (Северная Ирландия)
- 56 — Селтик (Шотландия)
- 55 — Рейнджерс (Шотландия)
- 52 — Пеньяроль (Уругвай)
- 50 — Насьональ (Уругвай)
- 48 — Олимпиакос (Греция)
- 48 — Олимпия (Парагвай)
- 47 — Олимпия (Гондурас)
- 45 — Аль-Ахли (Египет)
- 41 — Южный Китай (Гонконг)
- 40 — Депортиво Саприсса (Коста-Рика)
- 38 — Бенфика (Португалия)
- 38 — Ривер Плейт (Аргентина)
- 37 — Црвена Звезда (Сербия)
- 36 — Ювентус (Италия)
- 36 — Аякс (Нидерланды)
- 36 — Реал (Испания)
- 36 — Ференцварош (Венгрия)
