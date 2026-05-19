Селтик приблизился к мировому рекорду по количеству выигранных чемпионатов

Шотландский «Селтик» в 56-й раз стал чемпионом своей страны, опередив извечного соперника «Рейнджерс» (55).

Обе команды входят в тройку самых успешных клубов мира по количеству выигранных национальных чемпионатов (Селтик – 2-й, Рейнджерс – 3-й).

Теперь «бело-зеленые» отстают от повторения мирового рекорда, который также принадлежит европейской команде, всего на 1 титул чемпиона.

Рекордсменом сейчас является североирландский «Линфилд», в активе которого 57 выигранных чемпионатов.

В сезоне 2025/26 клуб из Белфаста не смог вновь стать чемпионом Северной Ирландии. В третий раз в своей истории победу в чемпионате одержал «Ларн».

Команды с наибольшим количеством чемпионств в национальных лигах