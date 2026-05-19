Шотландия
19 мая 2026, 08:36 |
Селтик приблизился к мировому рекорду по количеству выигранных чемпионатов

В тройку самых успешных чемпионов входят только европейские команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Селтик

Шотландский «Селтик» в 56-й раз стал чемпионом своей страны, опередив извечного соперника «Рейнджерс» (55).

Обе команды входят в тройку самых успешных клубов мира по количеству выигранных национальных чемпионатов (Селтик – 2-й, Рейнджерс – 3-й).

Теперь «бело-зеленые» отстают от повторения мирового рекорда, который также принадлежит европейской команде, всего на 1 титул чемпиона.

Рекордсменом сейчас является североирландский «Линфилд», в активе которого 57 выигранных чемпионатов.

В сезоне 2025/26 клуб из Белфаста не смог вновь стать чемпионом Северной Ирландии. В третий раз в своей истории победу в чемпионате одержал «Ларн».

Команды с наибольшим количеством чемпионств в национальных лигах

  • 57 — Линфилд (Северная Ирландия)
  • 56 — Селтик (Шотландия)
  • 55 — Рейнджерс (Шотландия)
  • 52 — Пеньяроль (Уругвай)
  • 50 — Насьональ (Уругвай)
  • 48 — Олимпиакос (Греция)
  • 48 — Олимпия (Парагвай)
  • 47 — Олимпия (Гондурас)
  • 45 — Аль-Ахли (Египет)
  • 41 — Южный Китай (Гонконг)
  • 40 — Депортиво Саприсса (Коста-Рика)
  • 38 — Бенфика (Португалия)
  • 38 — Ривер Плейт (Аргентина)
  • 37 — Црвена Звезда (Сербия)
  • 36 — Ювентус (Италия)
  • 36 — Аякс (Нидерланды)
  • 36 — Реал (Испания)
  • 36 — Ференцварош (Венгрия)
