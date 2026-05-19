Жена Реброва показала первое фото с мужем после залога за Ермака

Жена бывшего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва – Анна Реброва – опубликовала первое совместное фото с мужем после резонансной новости о том, что наставник заплатил 30 миллионов гривен залога за Андрея Ермака.

На снимке семья позирует вместе во время отдыха в Испании. Сам Ребров выглядит спокойным и улыбающимся, а особое внимание обращают на себя желто-синие браслеты на его левой руке.

В комментариях фанаты активно поддержали семью: «Прекрасная семья», «Люблю», «Выглядите очень счастливыми». Также под публикацией появилось немало сообщений с поддержкой самого Реброва.

Судя по фото, семья сейчас наслаждается спокойной жизнью в Испании и проводит время вместе с детьми.