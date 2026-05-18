18 мая 2026, 23:49 | Обновлено 19 мая 2026, 01:12
Сака вошел в элитный клуб игроков Арсенала

Англичанин стал третьим футболистом в истории «канониров» с 50+ голами и 50+ ассистами в АПЛ

Английский игрок Арсенала Букайо Сака вошел в элитный клуб футболистов, отмечавшихся 50+ голами и 50+ ассистами в составе «канониров» в АПЛ.

Свою юбилейную 50-ю результативную передачу англичанин совершил в матче 37-го тура сезона 2025/26 против Бернли.

Теперь в активе Сака 60 голов и 50 ассистов в Премьер-лиге.

Кроме него, только двум игрокам в истории Арсенала удавалось оформить 50+ забитых мячей и 50+ результативных передач в АПЛ: Тьерри Анри (175+74) и Деннису Бергкампу (87+94).

Игроки Арсенала с 50+ голами и 50+ ассистами в АПЛ

  • Тьерри Анри (Франция) – 175 голов и 74 ассиста
  • Деннис Бергкамп (Нидерланды) – 87 голов и 94 ассиста
  • Букайо Сака (Англия) – 60 голов и 50 ассистов
