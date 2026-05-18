ТРУБИН: «Этот сезон не был и не может быть хорошим»
«Бенфика» завершила сезон без трофеев
Вратарь сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин подвел итоги сезона и поблагодарил болельщиков.
«Этот сезон не был и не может быть хорошим без трофеев для такого клуба, как «Бенфика».
Футбол четко учит: не проигрывать и побеждать – это разные вещи. А место «Бенфики» среди тех, кто побеждает.
Лично для меня это был сезон, в котором было много моментов, сделавших меня сильнее как футболиста и как человека. Я принимаю эти уроки, это давление и все эмоции, которые прожил.
Спасибо болельщикам и всем, кто поддерживал нас на протяжении сезона. И тем, кто свистел, тоже. Вы все делаете меня сильнее и даете мотивацию работать еще больше.
Это был еще один важный сезон. Дальше – больше», – написал Трубин на личной странице в Instagram.
В этом сезоне Анатолий сыграл 50 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, оформив 21 «сухой» матч.
«Бенфика» завершила сезон на третьем месте в чемпионате Португалии и не вышла в Лигу чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь останется в «Бенфике»
Команда Ротаня ошиблась второй раз в борьбе за «серебро»