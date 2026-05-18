18 мая 2026, 23:35 | Обновлено 18 мая 2026, 23:36
ТРУБИН: «Этот сезон не был и не может быть хорошим»

«Бенфика» завершила сезон без трофеев

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин подвел итоги сезона и поблагодарил болельщиков.

«Этот сезон не был и не может быть хорошим без трофеев для такого клуба, как «Бенфика».

Футбол четко учит: не проигрывать и побеждать – это разные вещи. А место «Бенфики» среди тех, кто побеждает.

Лично для меня это был сезон, в котором было много моментов, сделавших меня сильнее как футболиста и как человека. Я принимаю эти уроки, это давление и все эмоции, которые прожил.

Спасибо болельщикам и всем, кто поддерживал нас на протяжении сезона. И тем, кто свистел, тоже. Вы все делаете меня сильнее и даете мотивацию работать еще больше.

Это был еще один важный сезон. Дальше – больше», – написал Трубин на личной странице в Instagram.

В этом сезоне Анатолий сыграл 50 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, оформив 21 «сухой» матч.

«Бенфика» завершила сезон на третьем месте в чемпионате Португалии и не вышла в Лигу чемпионов.

