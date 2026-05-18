ФОТО. Футболист сборной Украины поцеловал девушку прямо на поле
Егор Ярмолюк счастлив с Валерией Могильной
Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк вместе со своей девушкой Валерией Могильной опубликовали совместный пост после последнего домашнего матча сезона за «Брентфорд».
В матче 37-го тура АПЛ «Брентфорд» сыграл вничью 2:2 против «Кристал Пэлас». После финального свистка футболисты по традиции вышли на поле вместе со своими половинками, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении сезона.
На фотографиях Ярмолюк позирует вместе с Валерией. Пара также поделилась романтичным кадром с поцелуем.
Подпись к публикации была короткой, но очень тёплой:«Спасибо, что каждый день рядом со мной».
В комментариях фанаты засыпали пару комплиментами: «Лучшая пара», «Вау», «Вы невероятные».
Отдельное внимание подписчики обратили на Валерию, которая впечатлила аудиторию своей красотой и стильным образом.
