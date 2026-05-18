Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый рекорд АПЛ. Арсенал забил 18-й гол в сезоне после розыгрыша угловых
Англия
18 мая 2026, 23:04 | Обновлено 18 мая 2026, 23:05
121
0

Новый рекорд АПЛ. Арсенал забил 18-й гол в сезоне после розыгрыша угловых

«Канониры» опередили Тоттенхэм в заочном соревновании за рекорд

18 мая 2026, 23:04 | Обновлено 18 мая 2026, 23:05
121
0
Новый рекорд АПЛ. Арсенал забил 18-й гол в сезоне после розыгрыша угловых
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал установил новый рекорд АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых в одном сезоне.

В первом тайме матча 37-го тура против Бернли Кай Хаверц с передачи Букайо Сака забил 18-й гол «канониров» после этого стандартного положения.

Арсенал опередил в данном рейтинге Тоттенхэм Хотспур, который в текущем сезоне 2025/26 имеет 17 голов после розыгрыша угловых.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ

  • 18 – Арсенал (2025/26)
  • 17 – Тоттенхэм Хотспур (2025/26)
  • 16 – Арсенал (2023/24)
  • 16 – Вест Бромвич Альбион (2016/17)
  • 16 – Олдхэм Атлетик (1992/93)
  • 15 – Ливерпуль (2021/22)
  • 15 – Манчестер Сити (2021/22)
  • 15 – Манчестер Юнайтед (2012/13)
  • 15 – Манчестер Сити (2011/12)
  • 15 – Манчестер Сити (2009/10)
  • 15 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
По теме:
Других кандидатов нет. Стало известно, кто сменит Гвардиолу в Ман Сити
Сака стал пятым игроком Арсенала с 50+ ассистами в АПЛ. Кто первые четверо?
ФОТО. Футболист сборной Украины поцеловал девушку прямо на поле
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Бернли Арсенал Лондон статистика Кай Хаверц Олдхэм Тоттенхэм Вест Бромвич Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Футбол | 18 мая 2026, 01:44 4
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн

Тренер не видит в команде Беллингема и Карвахаля

Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 18 мая 2026, 15:05 45
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро

Шахтер ранее досрочно стал чемпионом, а Динамо сохраняет шансы на бронзу

Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 18.05.2026, 07:04
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 09:25
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Владелец Лацио ответил на критику главного тренера команды
Футбол | 18.05.2026, 22:21
Владелец Лацио ответил на критику главного тренера команды
Владелец Лацио ответил на критику главного тренера команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 3
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 24
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 48
Бокс
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 184
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем