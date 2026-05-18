Новый рекорд АПЛ. Арсенал забил 18-й гол в сезоне после розыгрыша угловых

Лондонский Арсенал установил новый рекорд АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых в одном сезоне.

В первом тайме матча 37-го тура против Бернли Кай Хаверц с передачи Букайо Сака забил 18-й гол «канониров» после этого стандартного положения.

Арсенал опередил в данном рейтинге Тоттенхэм Хотспур, который в текущем сезоне 2025/26 имеет 17 голов после розыгрыша угловых.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ

18 – Арсенал (2025/26)

17 – Тоттенхэм Хотспур (2025/26)

16 – Арсенал (2023/24)

16 – Вест Бромвич Альбион (2016/17)

16 – Олдхэм Атлетик (1992/93)

15 – Ливерпуль (2021/22)

15 – Манчестер Сити (2021/22)

15 – Манчестер Юнайтед (2012/13)

15 – Манчестер Сити (2011/12)

15 – Манчестер Сити (2009/10)

15 – Манчестер Юнайтед (2007/08)