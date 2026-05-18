Новый рекорд АПЛ. Арсенал забил 18-й гол в сезоне после розыгрыша угловых
«Канониры» опередили Тоттенхэм в заочном соревновании за рекорд
Лондонский Арсенал установил новый рекорд АПЛ по количеству голов, забитых после розыгрыша угловых в одном сезоне.
В первом тайме матча 37-го тура против Бернли Кай Хаверц с передачи Букайо Сака забил 18-й гол «канониров» после этого стандартного положения.
Арсенал опередил в данном рейтинге Тоттенхэм Хотспур, который в текущем сезоне 2025/26 имеет 17 голов после розыгрыша угловых.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ
- 18 – Арсенал (2025/26)
- 17 – Тоттенхэм Хотспур (2025/26)
- 16 – Арсенал (2023/24)
- 16 – Вест Бромвич Альбион (2016/17)
- 16 – Олдхэм Атлетик (1992/93)
- 15 – Ливерпуль (2021/22)
- 15 – Манчестер Сити (2021/22)
- 15 – Манчестер Юнайтед (2012/13)
- 15 – Манчестер Сити (2011/12)
- 15 – Манчестер Сити (2009/10)
- 15 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
Arsenal a inscrit 18 buts sur corner en Premier League cette saison, soit un record. #ARSBUR— Stats Foot (@Statsdufoot) May 18, 2026
