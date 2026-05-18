Других кандидатов нет. Стало известно, кто сменит Гвардиолу в Ман Сити
Руководство горожан определилось с новым тренером
В понедельник, 18 мая, стало известно, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола окончательно решил покинуть клуб после 10 лет работы.
Как отмечает известный инсайдер Фабрицио Романо, на данный момент есть только одна кандидатура на пост главного тренера.
«Больше никаких имен. Единственным кандидатом на должность главного тренера «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы является Энцо Мареска», – написал он у себя в X.
Журналист добавил, что руководство «Манчестер Сити» всегда видело преемником Пепа только Мареску. Итальянец дал предварительное согласие возглавить команду несколько месяцев назад.
По словам Романо, Гвардиола попрощается с командой в ближайшие дни. В «Ман Сити» он работал с 2016 года.
No other names. Only Enzo Maresca for Man City job when Pep Guardiola leaves. 🔵🇮🇹 https://t.co/yS0sIEtXKs— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шахтер ранее досрочно стал чемпионом, а Динамо сохраняет шансы на бронзу
Герреро перейдет в «Металлист 1925»