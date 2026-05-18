Только один игрок из топ-лиг. Африканская сборная объявила заявку на ЧМ

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта объявил состав команды на чемпионат мира 2026.

В заявку попал Логан Кошта, несмотря на то что центральный защитник «Вильярреала» провел лишь 14 минут в этом сезоне из-за травмы колена. 25-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку колена в товарищеском матче в прошлом августе и вернулся на поле только в воскресенье, выйдя на замену в концовке игры против «Райо Вальекано» после 10 месяцев отсутствия.

Он стал единственным представителем топ-лиг Европы, который поедет на чемпионат мира в составе своей национальной команды.

Капитан сборной Кабо-Верде Раян Мендеш, выступающий за турецкий клуб «Игдыр», является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (22 гола в 96 матчах) и главной атакующей силой вместе с вингером Гарри Родригесом, у которого 9 голов за сборную, и Дайлоном Ливраменто, который выступает в аренде за «Каса Пиа» из итальянской «Вероны».

Мендещ и Родригес – двое из пяти действующих игроков Кабо-Верде, имеющих более 50 матчей за сборную, вместе с вратарем Возиньей, левым защитником Стопирой и центральным полузащитником Жамиру Монтейру.

В заявке нет Бебе – 35-летнего экс-вингера «Манчестер Юнайтед», который выступает за испанский клуб третьего дивизиона «Ибица». Его последний из 26 матчей за сборную состоялся еще в 2024 году.

Большинство игроков Кабо-Верде происходят из диаспоры, семь футболистов в заявке выступают в Португалии.

Кабо-Верде проведет товарищеский матч против Сербии 31 мая в Лиссабоне, после чего начнет выступление на чемпионате мира матчем против действующих чемпионов Европы Испании 15 июня в Атланте. Далее команда сыграет с Уругваем 21 июня в Майами, а завершит групповой этап матчем против Саудовской Аравии 27 июня в Хьюстоне.

Заявка сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026:

Вратари: Карлос дос Сантос (Сан-Диего), Марсио Роза (Монтана 1921), Возинья (Шавеш).

Защитники: Сидни Кабрал (Бенфика), Диней Боржеш (Аль-Батаех), Логан Кошта (Вильярреал), Роберто Лопеш (Шемрок Роверс), Стивен Морейра (Коламбус Крю), Вагнер Пина (Трабзонспор), Келвин Пиреш (Сеинайоки), Стопира (Торрешенсе).

Полузащитники: Телму Арканжу (Витория Гимарайнш), Дерой Дуарте (Лудогорец), Ларос Дуарте (Пушкаш Академия), Жоао Паулу Фернандеш (Отелул Галац), Жамиру Монтейру (ПЕК Зволле), Кевин Пина (Краснодар), Янник Семеду (Фаренсе).

Нападающие: Гилсон Бенчимол (Акрон Тольятти), Жоване Кабрал (Эштрела Амадора), Дайлон Ливраменто (Каса Пиа), Раян Мендеш (Игдыр), Нуну да Кошта (Истанбул Башакшехир), Гарри Родригес (Аполлон Лимасол), Вилли Семеду (Омония Никосия), Элиу Варела (Маккаби Тель-Авив).