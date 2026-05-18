  4. Рюдигер сделал окончательный выбор между Реалом и аравийскими миллионами
18 мая 2026, 21:39
Антонио Рюдигер перешёл в «Реал» летом 2022 года и стал незаменимым игроком

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Защитник Антонио Рюдигер останется в «Реале» после того, как официально принял предложение клуба о продлении контракта. Немецкий защитник был ключевым игроком в центре обороны «сливочных» и теперь намерен провести в испанской столице как минимум еще один сезон.

31-летний футболист зарекомендовал себя как любимец болельщиков в Мадриде с момента своего перехода из «Челси», и это новое соглашение гарантирует, что его внушительное присутствие продолжит укреплять линию обороны в сезоне 2026/27.

Немецкий защитник провел сложный сезон, отмеченный постоянными проблемами со здоровьем, которые в конечном итоге потребовали хирургического вмешательства. В заключительной части текущего сезона Рюдигер показал свою лучшую игру, доказав тренерскому штабу и руководству, что он по-прежнему способен выступать на самом высоком уровне.

Рюдигер перешёл в «Реал» летом 2022 года, и хотя поначалу ему пришлось бороться за место в основном составе, в итоге он стал незаменимым игроком. В последние годы Рюдигер получал несколько предложений, в том числе одно особенно выгодное предложение из Саудовской Аравии, которое значительно увеличило бы его заработок.

Антонио Рюдигер Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Goal.com
