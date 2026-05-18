Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова рассказала, какие слова помогли ей победить Эалу
WTA
18 мая 2026, 21:31 | Обновлено 18 мая 2026, 21:34
319
0

Олейникова рассказала, какие слова помогли ей победить Эалу

Александра сказала себе расслабиться

18 мая 2026, 21:31 | Обновлено 18 мая 2026, 21:34
319
0
Олейникова рассказала, какие слова помогли ей победить Эалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) поделилась впечатлениями от драматичного матча с филиппинкой Александрой Эалой (WTA 38) в первом круге турнира WTA 500 в Страсбурге.

Украинка назвала поединок «потрясающим». Она вспомнила самый напряженный момент в матче, когда в третьем сете шла очень равная борьба при счете 3:3.

«Я сказала себе, что могу расслабиться, потому что теннис уже победил. И я могу гордиться этим матчем. Возможно, именно это помогло мне в концовке играть свободнее и выиграть три гейма подряд», – пояснила Олейникова.

Александра призналась, что эта победа для нее очень важна из-за отца, который служит в ВСУ и защищает Украину. С лета 2024 года он не видел ее матчей вживую. Сейчас у него отпуск, и он может прилететь к ней во Францию.

«Для меня это было очень важно, потому что теперь он приедет сюда, и каждый матч, который он сможет увидеть, каждый день – очень важен. Я не знаю, когда он в следующий раз сможет посмотреть мой матч», – отметила теннисистка.

Следующий матч Олейникова сыграет против чешки Марии Боузковой (WTA 27) в среду, 20 мая.

По теме:
Александра Олейникова – Александра Эала. Триллер в Страсбурге. Видеообзор
Олейникова с камбеком одолела Эалу и вышла во 2-й круг WTA 500 в Страсбурге
Где смотреть матчи Свитолиной, Костюк и других украинок на Ролан Гаррос
Александра Олейникова Александра Эала WTA Страсбург
Андрей Плыгун Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
Хоккей | 17 мая 2026, 21:59 0
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет

Продолжается чемпионат мира по хоккею

Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Футбол | 18 мая 2026, 15:00 21
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю

Команда Ротаня ошиблась второй раз в борьбе за «серебро»

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05
Теннис | 18.05.2026, 19:45
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Бокс | 17.05.2026, 20:58
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 18.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 26
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 44
Бокс
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 11
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем