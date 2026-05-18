Олейникова рассказала, какие слова помогли ей победить Эалу

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) поделилась впечатлениями от драматичного матча с филиппинкой Александрой Эалой (WTA 38) в первом круге турнира WTA 500 в Страсбурге.

Украинка назвала поединок «потрясающим». Она вспомнила самый напряженный момент в матче, когда в третьем сете шла очень равная борьба при счете 3:3.

«Я сказала себе, что могу расслабиться, потому что теннис уже победил. И я могу гордиться этим матчем. Возможно, именно это помогло мне в концовке играть свободнее и выиграть три гейма подряд», – пояснила Олейникова.

Александра призналась, что эта победа для нее очень важна из-за отца, который служит в ВСУ и защищает Украину. С лета 2024 года он не видел ее матчей вживую. Сейчас у него отпуск, и он может прилететь к ней во Францию.

«Для меня это было очень важно, потому что теперь он приедет сюда, и каждый матч, который он сможет увидеть, каждый день – очень важен. Я не знаю, когда он в следующий раз сможет посмотреть мой матч», – отметила теннисистка.

Следующий матч Олейникова сыграет против чешки Марии Боузковой (WTA 27) в среду, 20 мая.