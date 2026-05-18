Футболист получил семь ножевых ранений: рассказал, как выжил

Футболист, которого ранили ножом в поезде, рассказал о жутком нападении. Бывший защитник «Сканторп Юнайтед» Джонатан Гьоше сообщил, что во время атаки в поезде в прошлом году получил семь ножевых ранений.

23-летний футболист стал одной из жертв массового нападения с ножом в поезде в Кембриджшире в ноябре.

«Я просто сидел в поезде, отдыхал. После остановки кто-то подошел сзади и ударил меня ножом в плечо. Я перепрыгнул через сиденья и побежал по вагону, крича людям: «У него нож, бегите!»» – рассказал Гьоше BBC.

По словам футболиста, он был весь в крови, но адреналин помог ему добраться до другого вагона и нажать тревожную кнопку.

Гьоше заявил, что получил семь ножевых ранений.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Сканторп Юнайтед» и на правах аренды играл за «Боттесфорд Таун».

«Главное – я остался жив. Сейчас моя цель – вернуться в футбол», – сказал игрок.

32-летнему Энтони Уильямсу предъявлены обвинения по 10 эпизодам покушения на убийство. Суд состоится в октябре.