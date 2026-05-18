Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень круто, что Мальдера будет жить в Украине»
Сборная УКРАИНЫ
18 мая 2026, 21:25 |
385
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень круто, что Мальдера будет жить в Украине»

Евгений Левченко оценил назначение Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины

18 мая 2026, 21:25 |
385
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень круто, что Мальдера будет жить в Украине»
УАФ. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о назначении Андреа Мальдеры главным тренером национальной команды.

– Для меня важно, чтобы тренер, занимающий столь важный пост, разговаривал на языке футбола. В меньшей степени это касается украинского, ведь сейчас все игроки могут говорить по-английски.

Очень важно, чтобы он понимал, как сейчас выстраивается футбол, как наши игроки думают и разговаривал на общем языке. Это критический аспект, когда ты выбираешь главного тренера. Также это должен быть постоянно развивающийся современный тренер. Учитывая его интервью или мои разговоры с другими тренерами, Андреа подходит на этот пост.

Быть главным тренером или ассистентом – это очень разные вещи. Когда ты тренер первой команды, ты должен брать на себя ответственность и инициативу, и мне кажется, что Мальдера готов, но все же это аспект, на который нам нужно будет посмотреть: готов ли он брать ответственность на 100%, чтобы быть главным тренером.

Я знаю, что он коммуникабельный, и очень круто, что он будет жить в Украине. В наше время очень важно, чтобы тренер не только находился в Украине, но и смотрел украинский футбол и понимал, что в нем происходит.

Андреа Мальдера в понедельник возглавил национальную сборную и объявил список игроков, вызванных на первый сбор.

По теме:
«Иначе будет проблема». Левченко дал совет Мальдере насчет сборной Украины
Экс-защитник сборной Украины нашел плюсы в назначении Мальдеры в сборную
Иван ГЕЦКО: При Мальдере ничего не поменяется в сборной Украины
Евгений Левченко Андреа Мальдера сборная Украины по футболу
Руслан Полищук Источник: Трибуна
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18 мая 2026, 07:33 1
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне

Вратарь останется в «Бенфике»

Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Футбол | 18 мая 2026, 15:00 22
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю

Команда Ротаня ошиблась второй раз в борьбе за «серебро»

Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 18.05.2026, 07:04
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
ФОТО. Баварию жестко потроллили во время празднования чемпионства
Футбол | 18.05.2026, 21:57
ФОТО. Баварию жестко потроллили во время празднования чемпионства
ФОТО. Баварию жестко потроллили во время празднования чемпионства
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Футбол | 18.05.2026, 12:30
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 3
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 26
Футбол
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем