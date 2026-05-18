Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень круто, что Мальдера будет жить в Украине»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о назначении Андреа Мальдеры главным тренером национальной команды.

– Для меня важно, чтобы тренер, занимающий столь важный пост, разговаривал на языке футбола. В меньшей степени это касается украинского, ведь сейчас все игроки могут говорить по-английски.

Очень важно, чтобы он понимал, как сейчас выстраивается футбол, как наши игроки думают и разговаривал на общем языке. Это критический аспект, когда ты выбираешь главного тренера. Также это должен быть постоянно развивающийся современный тренер. Учитывая его интервью или мои разговоры с другими тренерами, Андреа подходит на этот пост.

Быть главным тренером или ассистентом – это очень разные вещи. Когда ты тренер первой команды, ты должен брать на себя ответственность и инициативу, и мне кажется, что Мальдера готов, но все же это аспект, на который нам нужно будет посмотреть: готов ли он брать ответственность на 100%, чтобы быть главным тренером.

Я знаю, что он коммуникабельный, и очень круто, что он будет жить в Украине. В наше время очень важно, чтобы тренер не только находился в Украине, но и смотрел украинский футбол и понимал, что в нем происходит.

Андреа Мальдера в понедельник возглавил национальную сборную и объявил список игроков, вызванных на первый сбор.