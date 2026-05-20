  4. Трехкратный обладатель Кубка Украины: «С Динамо такой трюк не пройдет»
20 мая 2026, 07:44 |
Андрей Воробей спрогнозировал итоговый счет финального матча на Кубок Украины «Чернигов» – «Динамо»

Сегодня, 20 мая во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится решающий поединок Кубка Украины. В финале встретятся перволиговый «Чернигов» и гранд отечественного футбола «Динамо». Своими ожиданиями и прогнозом на этот матч с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший нападающий сборной Украины, трехкратный обладатель этого трофея Андрей Воробей.

– Если быть откровенным, то «Чернигову» повезло в полуфинальном матче с «Металлистом 1925», – сказал Воробей. – Безусловно, удаление повлияло на ход всей игры, тем не менее, они поставили у своих ворот автобус и вытерпели. С «Динамо» такой трюк, на мой взгляд, не пройдет.

За счет лучших индивидуальных качеств своих исполнителей и опыта, киевлянам удастся победить. В поединках подобного рода важно забить первый мяч. Потом противнику придется раскрываться. А дальше – дело техники. Думаю, что у киевлян не возникнет больших проблем с завоеванием Кубка Украины. Что касается прогноза, то я поставлю на – 3:0.

Буде дощ якраз, шкода...
Цікаво чи поставлять Суркіса в ворота
3-1
