Вероника Подрез – Доминика Шалькова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации Ролан Гаррос 2026
18 мая украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 142) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Доминики Шальковой (WTA 115). Поединок начнется ориентировочно в 19:50 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Вероники.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 215), либо с Хлоэ Паке (Франция, WTA 340).
