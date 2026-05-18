Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вероника Подрез – Доминика Шалькова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
18 мая 2026, 19:55 | Обновлено 18 мая 2026, 20:07
Вероника Подрез – Доминика Шалькова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации Ролан Гаррос 2026

WTA. Вероника Подрез

18 мая украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 142) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Доминики Шальковой (WTA 115). Поединок начнется ориентировочно в 19:50 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Вероники.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 215), либо с Хлоэ Паке (Франция, WTA 340).

Три подвійні в геймі!
+1
Просто цікаво скільки ця криза в грі буде продовжуватися ?Місяць ,два чи набагато більше?
+1
1 сет,гра поспішайко,багато помилок,у 7 геймі не реалізувала 4 брейк-пойнта,після цього практично здала сет.
+1
Форма у Вероніки у порівнянням із Руаном гірше, удари за задумкою правильні , але не підготовлені. Можливо, Подрез треба було би не форсувати події, а грати більш обережно, втягуючись у гру   
+1
Луз
0
Хвилювання зашкалює,так не виграти,треба справлятися.
0
Концентрації нема, забагато ризику  для того стану, у якому знаходиться Вероніка
0
Тепер треба сконцентруватися на своєї подачі!
0
