Клуб УПЛ надолго потерял чемпиона мира среди молодежи

18 мая 2026, 17:54 | Обновлено 18 мая 2026, 19:00
ФК Оболонь. Максим Чех

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник «Оболони» Максим Чех выбыл на длительный срок. В результате неудачного падения в борьбе за мяч в матче 28-го тура УПЛ с «Колосом» (2:0) 26-летний футболист, который перед этим успел отличиться результативной передачей, получил перелом левой ключицы.

На этой неделе в Киеве Чеху проведут операцию, после чего начнется процесс реабилитации. В лучшем случае игрок пропустит около двух месяцев. Это означает, что шестой номер «пивоваров» не сможет работать с командой на летних сборах. Правда, перед этим Максиму еще предстоит продлить контракт с клубом: действующее соглашение рассчитано до 30 июня.

Чемпион мира 2019 среди молодежи перешел в «Оболонь» перед стартом текущего сезона на правах свободного агента из «Карпат». В составе столичного клуба Чех провел 23 официальных матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Ранее воспитанник «Шахтера» играл также за «Мариуполь» и азербайджанский «Сабаил».

За тур до финиша сезона «Оболонь» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко. В воскресенье, 24 мая, команда Александра Антоненко сыграет дома с ЛНЗ.

Ранее тренер «Оболони» Александр Антоненко высказался о победе над «Колосом».

