За ним стоит очередь в Европе. Украинец устроил феерию в Словакии

19-летний украинский нападающий словацкого «Земплин Михаловце» Лука Лемишко летом может сменить команду.

Источник сообщает, что яркая игра футболиста в заключительной части чемпионата Словакии привлекла внимание не только лидеров словацкого первенства, но и заинтересовала представителей голландской Эредивизи. На данный момент у клуба уже есть несколько предложений по форварду.

В последних двух матчах украинец записал на свой счет четыре ассиста и стал одним из ключевых игроков своей команды. Всего в текущем сезоне он успел провести за «Земплин Михаловце» 13 матчей в чемпионате.

Лемишко является воспитанником киевского «Динамо». Его контракт со словацким клубом рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 25 тысяч евро.