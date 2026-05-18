За ним стоит очередь в Европе. Украинец устроил феерию в Словакии
У Лемишко есть несколько предложений по поводу продолжения карьеры
19-летний украинский нападающий словацкого «Земплин Михаловце» Лука Лемишко летом может сменить команду.
Источник сообщает, что яркая игра футболиста в заключительной части чемпионата Словакии привлекла внимание не только лидеров словацкого первенства, но и заинтересовала представителей голландской Эредивизи. На данный момент у клуба уже есть несколько предложений по форварду.
В последних двух матчах украинец записал на свой счет четыре ассиста и стал одним из ключевых игроков своей команды. Всего в текущем сезоне он успел провести за «Земплин Михаловце» 13 матчей в чемпионате.
Лемишко является воспитанником киевского «Динамо». Его контракт со словацким клубом рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 25 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» в зоне вылета, а «Реал» выигрывает даже с Арбелоа
Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ