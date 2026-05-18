СКРИПНИК: «Жаль, что чемпионат заканчивается. У Зари появилась уверенность»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (0:0) в 29-м туре УПЛ, а также перспективы команды в целом.

Специалист считает, что его подопечные хорошо сыграли против сильного соперника. Он отметил, что «Заря» не сидела в обороне, создавала моменты и играла дисциплинированно.

«Не могу сказать, что моя команда доиграет сезон. Мы играем, хотим побеждать и набирать очки. Появилась уверенность. Когда делаем замены, не проседаем, а наоборот, прибавляем. Это тоже плюс. Желание у команды есть. Где-то даже жаль, что чемпионат заканчивается. Главное – нужно работать в таком русле и дальше», – сказал тренер.

На счету «Зари» 43 очка в 29 матчах, что позволяет команде занимать девятое место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч луганская команда сыграет 23 мая с «Карпатами».