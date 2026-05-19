  Бывшего главу Федерации футбола Украины обманули на семь миллионов
Бывшего главу Федерации футбола Украины обманули на семь миллионов

Пустовойтенко стал жертвой мошенников

Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Пустовойтенко

Бывший президент Федерации футбола Украины Валерий Пустовойтенко стал жертвой масштабной мошеннической схемы. Злоумышленники выманили у 79-летнего экс-чиновника почти 7 миллионов гривен.

Как сообщает «Украинская правда», аферисты представились сотрудниками СБУ и полиции и заявили Пустовойтенко, что против него якобы возбуждено уголовное дело из-за «финансирования армии РФ» и закупки дронов Shahed.

Для убедительности мошенники присылали поддельные повестки и документы. Под психологическим давлением бывший глава ФФУ согласился провести «обыск по видеосвязи» и показал свои сбережения.

После этого мужчина по инструкциям злоумышленников сложил деньги в пакет и передал их возле собственного дома якобы «на проверку».

По данным следствия, Пустовойтенко отдал более 110 тысяч долларов, 10 тысяч евро, а также средства в другой иностранной валюте.

Часть денег подозреваемые перевели на криптовалютные счета организаторов схемы. Двое фигурантов уже задержаны – им объявлено подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах. Сейчас правоохранители устанавливают других участников аферы.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинская правда
Як він служив в очистці? 
