ВИДЕО. Украинец забил в США. Запустил камбэк в матче с семью голами

Украинец Денис Костышин забил за американский клуб «АК Бойсе» и помог ему одержать победу во втором туре USL Cup.

Именно благодаря голу Дениса «АК Бойсе» поверил в камбэк против «Монтерей-Бей» и отыгрался в феерическом матче – 4:3.

На результат повлияло удаление соперника на 73-й минуте, после чего «АК Бойсе» вырвал три очка.

После двух туров «АК Бойсе» идет вторым в первой группе USL Cup, имея в активе пять очков.

В течение четырех месяцев в клубе Костышин провел девять матчей, забил пять мячей и отдал два ассиста.

USL Cup. 17 мая

«АК Бойсе» – «Монтерей-Бей» – 4:3

Голы: Костышин, 30, Гассо, 51, Крулль, 55, Аманг, 86 – Бланкас, 9, Леггетт, 20, Надже, 34

Удаление: Гордон, 73

Видео голов и обзор матча: