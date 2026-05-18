ВИДЕО. Украинец забил в США. Запустил камбэк в матче с семью голами
Денис Костышин разрывает соперников в местном Кубке
Украинец Денис Костышин забил за американский клуб «АК Бойсе» и помог ему одержать победу во втором туре USL Cup.
Именно благодаря голу Дениса «АК Бойсе» поверил в камбэк против «Монтерей-Бей» и отыгрался в феерическом матче – 4:3.
На результат повлияло удаление соперника на 73-й минуте, после чего «АК Бойсе» вырвал три очка.
После двух туров «АК Бойсе» идет вторым в первой группе USL Cup, имея в активе пять очков.
В течение четырех месяцев в клубе Костышин провел девять матчей, забил пять мячей и отдал два ассиста.
USL Cup. 17 мая
«АК Бойсе» – «Монтерей-Бей» – 4:3
Голы: Костышин, 30, Гассо, 51, Крулль, 55, Аманг, 86 – Бланкас, 9, Леггетт, 20, Надже, 34
Удаление: Гордон, 73
Видео голов и обзор матча:
