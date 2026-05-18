Езерский объяснил, чем Мальдера поможет сборной Украины

Бывший игрок сборной Украины, а ныне помощник главного тренера национальной команды Владимир Езерский прокомментировал свое назначение на эту должность.

Специалист вошел в тренерский штаб Андреа Мальдеры. По его словам, разговор об этом состоялся несколько дней назад. Езерский отметил, что хорошо знает итальянца, поскольку они работали в главной и молодежной командах.

«Мы очень много общались, и мне очень приятно, что такой тренер – с современным видением – возглавляет сборную Украины. Его опыт поможет в развитии как сборной, так и украинского футбола. Он отметил, что будет задействован не только в национальной сборной, но и захочет участвовать в развитии украинского футбола», – сказал Владимир.

Ранее Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко, когда тот тренировал сборную Украины. Последний теперь возглавляет УАФ. Контракт с итальянским тренером подписан на два года с опцией продления еще на год.