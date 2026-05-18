Лига чемпионов станет бесплатной? Реал и УЕФА готовят сенсационную сделку

УЕФА может сделать трансляцию матчей Лиги чемпионов бесплатной.

Сообщается, что инициатором такого шага стало руководство мадридского «Реала» и, в частности, президент клуба Флорентино Перес. Последний продвигает свободный доступ к просмотру еврокубков в прямом эфире как одно из условий соглашения о создании Суперлиги. Президент УЕФА Александер Чеферин ранее выступал категорически против турнира, однако сейчас склоняется к смягчению своей позиции.

Отмечается, что «Реал» предлагает внедрить модель, аналогичную той, что работала во время клубного чемпионата мира-2025, когда все матчи транслировались в открытом доступе на единой платформе, а финансовые расходы покрывались за счет интегрированной рекламы.