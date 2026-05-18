«Прекрасные отношения». Андреа Мальдера высказался о Де Дзерби

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о коуче «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби, с которым он работал в «Брайтоне» и «Марселе»:

– Недавно вы работали в тренерском штабе Роберто Де Дзерби в двух командах – «Брайтоне» и «Марселе». А совсем недавно Роберто возглавил переживающий кризис «Тоттенхэм». Насколько высока была вероятность того, что ваше сотрудничество продолжится? Или вы, возможно, уже на тот момент знали, что есть предложение от «Тоттенхэма»?

– Как я уже говорил, у меня были намерения, были амбиции стать тренером. С Роберто нас связывают прекрасные отношения – это и профессиональное уважение, и дружба. Мы работали вместе в течение 4 лет.

Конечно, я очень рад за Роберто. Нас связывают очень хорошие профессиональные и личные отношения.

Что касается «Тоттенхэма» – я узнал об этом несколько недель назад. Конечно, мы разговаривали с Андреем Шевченко, иногда говорили о «Милане», но да, я узнал об этом совсем недавно.