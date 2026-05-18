Александрия одержала первую с 27 сентября 2025 года победу в УПЛ
«Рекордная» безвыигрышная серия «горожан» составила 20 матчей
«Александрия», с 11-й попытки впервые взяв верх над «Рухом», прервала две свои «рекордные» серии без побед: общую – из 20 игр (=6-14) и гостевую – из 16 (=7-9). Последний раз черно-желто-зеленые праздновали викторию 27 сентября 2025 года – 1:0 дома с «Полтавой», а на чужих полях – 4 мая 2025-го - 2:1 с «Полесьем».
К слову, в истории чемпионатов Украины более продолжительные общие безвыигрышные серии имели только 7 клубов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безвыигрышные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
33 (=9-24)
|
Звезда
|
13.06.1999
|
Ворскла
|
2:4 (г)
|
12.07.2003
|
Арсенал
|
1:0 (д)
|
33 (=9-24)
|
Заря
|
05.10.1995
|
Динамо
|
0:1 (г)
|
05.11.2006
|
Таврия
|
1:0 (д)
|
25* (=5-20)
|
Николаев
|
08.08.1998
|
Металлург З
|
1:4 (г)
|
|
|
|
24 (=5-19)
|
Металлург З
|
14.07.2012
|
Заря
|
0:2 (г)
|
20.04.2013
|
Кривбасс
|
2:0 (д)
|
24 (=6-18)
|
Закарпатье
|
06.10.2007
|
Металлург Д
|
1:1 (д)
|
29.08.2009
|
Арсенал
|
2:1 (д)
|
24 (=10-14)
|
Черноморец
|
29.11.2014
|
Олимпик
|
1:2 (г)
|
18.10.2015
|
Металлург З
|
5:2 (д)
|
22 (=10-12)
|
Харьков
|
26.04.2008
|
Ворскла
|
0:3 (д)
|
07.03.2009
|
Металлург Д
|
1:0 (д)
|
21 (=11-10)
|
Черноморец
|
20.03.2010
|
Днепр
|
1:3 (г)
|
25.09.2011
|
Заря
|
2:0 (г)
|
20 (=6-14)
|
Александрия
|
04.10.2025
|
Карпаты
|
0:2 (д)
|
17.05.2026
|
Рух
|
3:1 (г)
|
19 (=5-14)
|
Оболонь
|
08.05.2011
|
Севастополь
|
1:3 (г)
|
20.11.2011
|
Ворскла
|
1:0 (г)
|
19 (=7-12)
|
Львов
|
29.02.2020
|
Александрия
|
1:1 (д)
|
01.11.2020
|
Ворскла
|
1:0 (д)
|
19 (=8-11)
|
Минай
|
14.08.2021
|
Заря
|
1:1 (г)
|
12.09.2022
|
Ингулец
|
2:1 (г)
* серия не закончена.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
