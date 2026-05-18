Александрия одержала первую с 27 сентября 2025 года победу в УПЛ

«Александрия», с 11-й попытки впервые взяв верх над «Рухом», прервала две свои «рекордные» серии без побед: общую – из 20 игр (=6-14) и гостевую – из 16 (=7-9). Последний раз черно-желто-зеленые праздновали викторию 27 сентября 2025 года – 1:0 дома с «Полтавой», а на чужих полях – 4 мая 2025-го - 2:1 с «Полесьем».

К слову, в истории чемпионатов Украины более продолжительные общие безвыигрышные серии имели только 7 клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 33 (=9-24) Звезда 13.06.1999 Ворскла 2:4 (г) 12.07.2003 Арсенал 1:0 (д) 33 (=9-24) Заря 05.10.1995 Динамо 0:1 (г) 05.11.2006 Таврия 1:0 (д) 25* (=5-20) Николаев 08.08.1998 Металлург З 1:4 (г) 24 (=5-19) Металлург З 14.07.2012 Заря 0:2 (г) 20.04.2013 Кривбасс 2:0 (д) 24 (=6-18) Закарпатье 06.10.2007 Металлург Д 1:1 (д) 29.08.2009 Арсенал 2:1 (д) 24 (=10-14) Черноморец 29.11.2014 Олимпик 1:2 (г) 18.10.2015 Металлург З 5:2 (д) 22 (=10-12) Харьков 26.04.2008 Ворскла 0:3 (д) 07.03.2009 Металлург Д 1:0 (д) 21 (=11-10) Черноморец 20.03.2010 Днепр 1:3 (г) 25.09.2011 Заря 2:0 (г) 20 (=6-14) Александрия 04.10.2025 Карпаты 0:2 (д) 17.05.2026 Рух 3:1 (г) 19 (=5-14) Оболонь 08.05.2011 Севастополь 1:3 (г) 20.11.2011 Ворскла 1:0 (г) 19 (=7-12) Львов 29.02.2020 Александрия 1:1 (д) 01.11.2020 Ворскла 1:0 (д) 19 (=8-11) Минай 14.08.2021 Заря 1:1 (г) 12.09.2022 Ингулец 2:1 (г)

* серия не закончена.