  4. Александрия одержала первую с 27 сентября 2025 года победу в УПЛ
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 13:29 | Обновлено 18 мая 2026, 14:31
Александрия одержала первую с 27 сентября 2025 года победу в УПЛ

«Рекордная» безвыигрышная серия «горожан» составила 20 матчей

ФК Александрия

«Александрия», с 11-й попытки впервые взяв верх над «Рухом», прервала две свои «рекордные» серии без побед: общую – из 20 игр (=6-14) и гостевую – из 16 (=7-9). Последний раз черно-желто-зеленые праздновали викторию 27 сентября 2025 года – 1:0 дома с «Полтавой», а на чужих полях – 4 мая 2025-го - 2:1 с «Полесьем».

К слову, в истории чемпионатов Украины более продолжительные общие безвыигрышные серии имели только 7 клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

33 (=9-24)

Звезда

13.06.1999

Ворскла

2:4 (г)

12.07.2003

Арсенал

1:0 (д)

33 (=9-24)

Заря

05.10.1995

Динамо

0:1 (г)

05.11.2006

Таврия

1:0 (д)

25* (=5-20)

Николаев

08.08.1998

Металлург З

1:4 (г)

24 (=5-19)

Металлург З

14.07.2012

Заря

0:2 (г)

20.04.2013

Кривбасс

2:0 (д)

24 (=6-18)

Закарпатье

06.10.2007

Металлург Д

1:1 (д)

29.08.2009

Арсенал

2:1 (д)

24 (=10-14)

Черноморец

29.11.2014

Олимпик

1:2 (г)

18.10.2015

Металлург З

5:2 (д)

22 (=10-12)

Харьков

26.04.2008

Ворскла

0:3 (д)

07.03.2009

Металлург Д

1:0 (д)

21 (=11-10)

Черноморец

20.03.2010

Днепр

1:3 (г)

25.09.2011

Заря

2:0 (г)

20 (=6-14)

Александрия

04.10.2025

Карпаты

0:2 (д)

17.05.2026

Рух

3:1 (г)

19 (=5-14)

Оболонь

08.05.2011

Севастополь

1:3 (г)

20.11.2011

Ворскла

1:0 (г)

19 (=7-12)

Львов

29.02.2020

Александрия

1:1 (д)

01.11.2020

Ворскла

1:0 (д)

19 (=8-11)

Минай

14.08.2021

Заря

1:1 (г)

12.09.2022

Ингулец

2:1 (г)

* серия не закончена.

