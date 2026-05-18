Звезда Барселоны рискует пропустить чемпионат мира
Фермин Лопес получил повреждение в игре с «Бетисом»
Испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рискует пропустить чемпионат мира. Об этом сообщает Фернандо Поло.
По информации источника, 23-летний футболист, который покинул поле во время матча 37-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (3:1) из-за повреждения, может не поехать на мундиаль. Футболиста ожидают обследования, и пока что прогнозы неутешительны.
В текущем сезоне на счету Фермина Лопеса 48 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
