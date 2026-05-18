Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Барселоны рискует пропустить чемпионат мира
Испания
18 мая 2026, 13:34 | Обновлено 18 мая 2026, 14:29
874
0

Звезда Барселоны рискует пропустить чемпионат мира

Фермин Лопес получил повреждение в игре с «Бетисом»

18 мая 2026, 13:34 | Обновлено 18 мая 2026, 14:29
874
0
Звезда Барселоны рискует пропустить чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рискует пропустить чемпионат мира. Об этом сообщает Фернандо Поло.

По информации источника, 23-летний футболист, который покинул поле во время матча 37-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (3:1) из-за повреждения, может не поехать на мундиаль. Футболиста ожидают обследования, и пока что прогнозы неутешительны.

В текущем сезоне на счету Фермина Лопеса 48 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски в Украине.

По теме:
Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала
Ханс-Дитер ФЛИК: «Это было очень трогательное прощание с Барселоной»
Барселона установила уникальное достижение в Ла Лиге
Фермин Лопес Барселона Барселона - Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера выбрал город, где будет жить после назначения в сборную Украины
Футбол | 18 мая 2026, 12:51 7
Мальдера выбрал город, где будет жить после назначения в сборную Украины
Мальдера выбрал город, где будет жить после назначения в сборную Украины

Итальянский тренер решил переехать вместе с женой и детьми во Львов

В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Футбол | 18 мая 2026, 04:02 11
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича

Маркевич и Йовичевич были в списке кандидатов на должность тренера сборной, но от них отказались

Кум Реброва принял решение по поводу Ермака
Футбол | 18.05.2026, 09:55
Кум Реброва принял решение по поводу Ермака
Кум Реброва принял решение по поводу Ермака
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Бокс | 17.05.2026, 20:58
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 07:33
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 23
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47 1
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 22
Футбол
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем