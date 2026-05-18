Андреа МАЛЬДЕРА: «Это впервые, когда я стал главным тренером команды»

Известный итальянский специалист Андреа Мальдера прокомментировал свое назначение на должность главного тренера сборной Украины, которую он возглавил в понедельник, 18 мая:

«Бон джиорно, здравствуйте! Это впервые, когда я стал главным тренером команды, я чувствую невероятную ответственность за происходящее.

У меня были другие варианты, однако когда я получил именно это предложение, у меня не было никаких сомнений», – сказал Мальдера.

Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Мальдера стал первым в истории «сине-желтых» иностранным наставником.

Контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации. Главная задача 55-летнего специалиста – завоевание путевки на чемпионат Европы.