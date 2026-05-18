Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андреа МАЛЬДЕРА: «Это впервые, когда я стал главным тренером команды»
Сборная УКРАИНЫ
18 мая 2026, 12:21 | Обновлено 18 мая 2026, 12:37
306
2

Андреа МАЛЬДЕРА: «Это впервые, когда я стал главным тренером команды»

Итальянский специалист прокомментировал свое назначение во главе сборной Украины

18 мая 2026, 12:21 | Обновлено 18 мая 2026, 12:37
306
2 Comments
Андреа МАЛЬДЕРА: «Это впервые, когда я стал главным тренером команды»
УАФ. Андреа Мальдера

Известный итальянский специалист Андреа Мальдера прокомментировал свое назначение на должность главного тренера сборной Украины, которую он возглавил в понедельник, 18 мая:

«Бон джиорно, здравствуйте! Это впервые, когда я стал главным тренером команды, я чувствую невероятную ответственность за происходящее.

У меня были другие варианты, однако когда я получил именно это предложение, у меня не было никаких сомнений», – сказал Мальдера.

Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Мальдера стал первым в истории «сине-желтых» иностранным наставником.

Контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации. Главная задача 55-летнего специалиста – завоевание путевки на чемпионат Европы.

По теме:
«Измените расписание». Игрок Falcons по Dota 2 мечтает посмотреть финал ЛЧ
Форвард Манчестер Сити назвал свои любимые видеоигры
«Ничего не понятно, но интересно». Аналитик CS сравнил NAVI и сборную
футбол сборная Украины
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 18 мая 2026, 07:04 5
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной

Герреро перейдет в «Металлист 1925»

Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Футбол | 18 мая 2026, 08:42 8
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»

Известный тренер – об уходе из «Карпат» в 1999 году

Жирона оформила трансфер известного украинского футболиста
Футбол | 18.05.2026, 06:02
Жирона оформила трансфер известного украинского футболиста
Жирона оформила трансфер известного украинского футболиста
Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала
Футбол | 18.05.2026, 11:48
Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала
Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 18.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Такая дичь только в сб Украины возможна
Ответить
0
Дива дивні бався
Ответить
0
Популярные новости
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 23
Футбол
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47 1
Бокс
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
17.05.2026, 06:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем