Кудровка – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы на игру

17 мая в 13:00 по киевскому времени начнется матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кудровка» и ЛНЗ».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Деревинский из Киева. Матч пройдет в Ровно на стадионе Авангард.

Стали известны стартовые составы на матч Кудровка – ЛНЗ:

Кудровка: Яшков, Коллахуазо, Векляк, Фарина, Мачелюк, Думанюк, Кая Макоссо, Сторчоус, Глущенко, Овусу, Козак

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Драмбаев, Кузик, Дидык, Якубу, Пастух, Твердохлеб, Ассинор, Микитишин