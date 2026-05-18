18 мая 2026, 10:44 | Обновлено 18 мая 2026, 11:11
Бруну Фернандеш близок к топ-3 рейтинга АПЛ по голевым моментам

Португалец является одним из лучших в истории Премьер-лиги по данному показателю в одном сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в последнем туре АПЛ против Брайтона может войти в историю лиги.

Как уже сообщалось ранее, португалец повторил рекорд Премьер-лиги по количеству результативных передач в одном сезоне, поэтому ему нужен лишь один ассист для того, чтобы стать лучшим в истории турнира по данному показателю.

Также Бруну Фернандеш близок к тому, чтобы войти в тройку лучших футболистов АПЛ по количеству созданных голевых моментов в одном сезоне.

На данный момент в активе португальца 132 подобных действия в сезоне 2025/26, а Фрэнк Лэмпард, занимающий третье место в данном рейтинге Премьер-лиги, в свое время создал 134 голевых момента.

Игроки с самым большим количеством созданных голевых моментов в одном сезоне АПЛ

  • 146 – Месут Озил (2015/16)
  • 136 – Кевин Де Брюйне (2019/20)
  • 134 – Фрэнк Лэмпард (2008/09)
  • 132 – Бруно Фернандеш (2025/26)
