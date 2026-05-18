Бруну Фернандеш близок к топ-3 рейтинга АПЛ по голевым моментам
Португалец является одним из лучших в истории Премьер-лиги по данному показателю в одном сезоне
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в последнем туре АПЛ против Брайтона может войти в историю лиги.
Как уже сообщалось ранее, португалец повторил рекорд Премьер-лиги по количеству результативных передач в одном сезоне, поэтому ему нужен лишь один ассист для того, чтобы стать лучшим в истории турнира по данному показателю.
Также Бруну Фернандеш близок к тому, чтобы войти в тройку лучших футболистов АПЛ по количеству созданных голевых моментов в одном сезоне.
На данный момент в активе португальца 132 подобных действия в сезоне 2025/26, а Фрэнк Лэмпард, занимающий третье место в данном рейтинге Премьер-лиги, в свое время создал 134 голевых момента.
Игроки с самым большим количеством созданных голевых моментов в одном сезоне АПЛ
- 146 – Месут Озил (2015/16)
- 136 – Кевин Де Брюйне (2019/20)
- 134 – Фрэнк Лэмпард (2008/09)
- 132 – Бруно Фернандеш (2025/26)
Most chances created in a single Premier League season on record:— Squawka (@Squawka) May 17, 2026
◎ 146 - Mesut Özil (15/16)
◎ 136 - Kevin De Bruyne (19/20)
◎ 134 - Frank Lampard (08/09)
◉ 132 - Bruno Fernandes (25/26)
Bruno needs one assist against Brighton to break the PL assist record. 👀 https://t.co/FW9hPtLspE pic.twitter.com/dYbrGLzTEi
