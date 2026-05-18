Бруну Фернандеш близок к топ-3 рейтинга АПЛ по голевым моментам

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в последнем туре АПЛ против Брайтона может войти в историю лиги.

Как уже сообщалось ранее, португалец повторил рекорд Премьер-лиги по количеству результативных передач в одном сезоне, поэтому ему нужен лишь один ассист для того, чтобы стать лучшим в истории турнира по данному показателю.

Также Бруну Фернандеш близок к тому, чтобы войти в тройку лучших футболистов АПЛ по количеству созданных голевых моментов в одном сезоне.

На данный момент в активе португальца 132 подобных действия в сезоне 2025/26, а Фрэнк Лэмпард, занимающий третье место в данном рейтинге Премьер-лиги, в свое время создал 134 голевых момента.

Игроки с самым большим количеством созданных голевых моментов в одном сезоне АПЛ

Most chances created in a single Premier League season on record:



◎ 146 - Mesut Özil (15/16)

◎ 136 - Kevin De Bruyne (19/20)

◎ 134 - Frank Lampard (08/09)

◉ 132 - Bruno Fernandes (25/26)



