Массимиллиано АЛЛЕГРИ – о победе Милана над Дженоа и влиянии Луки Модрича

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Дженоа», поединок против «Кальяри» и борьбу за попадание в Лигу чемпионов:

О давлении и-за результата:

«Давление было огромным, мы рисковали потерять всё, чего добились за год. Мы еще не выполнили главную задачу, нам осталось выиграть последний матч дома против «Кальяри», и мы надеемся это сделать.

Скажу лишь, что я должен поблагодарить игроков, тех, кто работал и работает рядом со мной, кто поддерживал меня и терпел. До достижения нашей цели осталась ещё неделя. Мы счастливы, но нам нужно восстановить силы, потому что сейчас мы очень истощены».

О том, что происходило на поле:

«Игра не пролетела незаметно, я был слишком увлечен происходящим. Мы качественно сыграли в добавленное время, потому что не позволили сопернику приблизиться к воротам. У нас даже был шанс сделать счет 3:1. Надеюсь, в воскресенье мы одержим победу».

О влиянии Луки Модрича:

«Мне посчастливилось работать с Лукой и видеть, какую любовь и страсть он до сих пор питает к этому виду спорта. Он был готов выйти на поле против «Дженоа», но я предпочел Лофтуса, который умеет играть на втором этаже.

Футбол – это прекрасный вид спорта, иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Но страсть и любовь нужно перенимать у великих чемпионов. Мне посчастливилось тренировать немало таких игроков».

О конкуренции с Ромой:

«Надеюсь, в воскресенье мы тоже сможем улыбаться. Нужно быть осторожными до самого финиша. Джан Пьеро Гасперини это тоже понимает, он отлично справился в Риме.

Хотя я и не знаком с этой обстановкой, но представляю, насколько там сложно. Он продолжает делать то, что делал на протяжении всей своей карьеры».

Турнирная таблица чемпионата Италии: