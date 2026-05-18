  Массимиллиано АЛЛЕГРИ – о победе Милана над Дженоа и влиянии Луки Модрича
18 мая 2026, 11:11
Миланский клуб продолжает борьбу за попадание в основной этап Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Дженоа», поединок против «Кальяри» и борьбу за попадание в Лигу чемпионов:

О давлении и-за результата:

«Давление было огромным, мы рисковали потерять всё, чего добились за год. Мы еще не выполнили главную задачу, нам осталось выиграть последний матч дома против «Кальяри», и мы надеемся это сделать.

Скажу лишь, что я должен поблагодарить игроков, тех, кто работал и работает рядом со мной, кто поддерживал меня и терпел. До достижения нашей цели осталась ещё неделя. Мы счастливы, но нам нужно восстановить силы, потому что сейчас мы очень истощены».

О том, что происходило на поле:

«Игра не пролетела незаметно, я был слишком увлечен происходящим. Мы качественно сыграли в добавленное время, потому что не позволили сопернику приблизиться к воротам. У нас даже был шанс сделать счет 3:1. Надеюсь, в воскресенье мы одержим победу».

О влиянии Луки Модрича:

«Мне посчастливилось работать с Лукой и видеть, какую любовь и страсть он до сих пор питает к этому виду спорта. Он был готов выйти на поле против «Дженоа», но я предпочел Лофтуса, который умеет играть на втором этаже.

Футбол – это прекрасный вид спорта, иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Но страсть и любовь нужно перенимать у великих чемпионов. Мне посчастливилось тренировать немало таких игроков».

О конкуренции с Ромой:

«Надеюсь, в воскресенье мы тоже сможем улыбаться. Нужно быть осторожными до самого финиша. Джан Пьеро Гасперини это тоже понимает, он отлично справился в Риме.

Хотя я и не знаком с этой обстановкой, но представляю, насколько там сложно. Он продолжает делать то, что делал на протяжении всей своей карьеры».

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 37 27 5 5 86 - 32 24.05.26 19:00 Болонья - Интер Милан17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри 86
2 Наполи 37 22 7 8 57 - 36 24.05.26 19:00 Наполи - Удинезе17.05.26 Пиза 0:3 Наполи11.05.26 Наполи 2:3 Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио 73
3 Милан 37 20 10 7 52 - 33 24.05.26 19:00 Милан - Кальяри17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Милан 2:3 Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан 70
4 Рома 37 22 4 11 57 - 31 24.05.26 19:00 Эллас Верона - Рома17.05.26 Рома 2:0 Лацио10.05.26 Парма 2:3 Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта 70
5 Комо 37 19 11 7 61 - 28 24.05.26 19:00 Кремонезе - Комо17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо 68
6 Ювентус 37 19 11 7 59 - 32 24.05.26 19:00 Торино - Ювентус17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья 68
7 Аталанта 37 15 13 9 50 - 35 24.05.26 19:00 Фиорентина - Аталанта17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья10.05.26 Милан 2:3 Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта18.04.26 Рома 1:1 Аталанта 58
8 Болонья 37 16 7 14 46 - 43 24.05.26 19:00 Болонья - Интер Милан17.05.26 Аталанта 0:1 Болонья11.05.26 Наполи 2:3 Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья 55
9 Лацио 37 13 12 12 39 - 39 24.05.26 19:00 Лацио - Пиза17.05.26 Рома 2:0 Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио 51
10 Удинезе 37 14 8 15 45 - 47 24.05.26 19:00 Наполи - Удинезе17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Удинезе 0:1 Парма 50
11 Сассуоло 37 14 7 16 46 - 49 24.05.26 19:00 Парма - Сассуоло17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо 49
12 Торино 37 12 8 17 42 - 61 24.05.26 19:00 Торино - Ювентус17.05.26 Кальяри 2:1 Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино 44
13 Парма 37 10 12 15 27 - 46 24.05.26 19:00 Парма - Сассуоло17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Парма 2:3 Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма 42
14 Дженоа 37 10 11 16 41 - 50 24.05.26 19:00 Лечче - Дженоа17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа 41
15 Фиорентина 37 9 14 14 40 - 49 24.05.26 19:00 Фиорентина - Аталанта17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина 41
16 Кальяри 37 10 10 17 38 - 52 24.05.26 19:00 Милан - Кальяри17.05.26 Кальяри 2:1 Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри 40
17 Лечче 37 9 8 20 27 - 50 24.05.26 19:00 Лечче - Дженоа17.05.26 Сассуоло 2:3 Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина 35
18 Кремонезе 37 8 10 19 31 - 53 24.05.26 19:00 Кремонезе - Комо17.05.26 Удинезе 0:1 Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино 34
19 Эллас Верона 37 3 12 22 25 - 59 24.05.26 19:00 Эллас Верона - Рома17.05.26 Интер Милан 1:1 Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан 21
20 Пиза 37 2 12 23 25 - 69 24.05.26 19:00 Лацио - Пиза17.05.26 Пиза 0:3 Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа 18
Полная таблица

Довбик вернулся. Гасперини прокомментировал победу в дерби Риме
Ханс-Дитер ФЛИК: «Это было очень трогательное прощание с Барселоной»
Фонсека вынес вердикт Лиону и Яремчуку после потери медалей во Франции
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Дженоа - Милан Милан Массимилиано Аллегри Лука Модрич пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: Milan News
