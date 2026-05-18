  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Это было очень трогательное прощание с Барселоной»
18 мая 2026, 10:22
Ханс-Дитер ФЛИК: «Это было очень трогательное прощание с Барселоной»

Наставник каталонского клуба – о победе над «Бетисом» и будущем Роберта Левандовски

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу каталонской команды над «Бетисом» и игру Роберта Левандовски, который после завершения сезона покинет чемпионат Испании.

Прощание Левандовски: «Думаю, это было идеальное прощание с «Барселоной». Очень трогательное. Было видно, что Роберт всей душой предан каталонскому клубу. Я благодарен ему. Это фантастический человек и игрок мирового класса».

Кто заменит поляка: «Последние 20 лет он был лучшим нападающим в мире, поэтому найти ему замену будет непросто. Нам нужен форвард, который будет связан с командой, но прежде всего, который будет забивать голы».

О результатах Барселоны: «С моей точки зрения, самое главное – это доверие к тому, что ты делаешь. Никто не говорит тебе, что делать, так как доверяют. Связь между игроками просто фантастическая.

«Барса» – лучший клуб в мире, и люди здесь невероятные. Каждый день, когда я иду по улице, встречаю доброжелательных людей. Это идет от сердца, это чувствуется. Потрясающе.

Вот почему люди любят «Барселону». Это клуб, где все работают от всего сердца. Сегодня было немного тяжело, но мы хотели победить. Приятно видеть, как мы защищались против такой фантастической команды, как «Бетис».

О домашних победах в сезоне: «Это связано с командой и связью с болельщиками. Это невероятное чувство, оно дает нам больше уверенности. Фанаты знают, когда мы в них нуждаемся».

Комментарии 0
