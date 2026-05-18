  4. Стала известна оценка Яремчука за матч с Лансом
18 мая 2026, 00:46 | Обновлено 18 мая 2026, 00:58
Стала известна оценка Яремчука за матч с Лансом

Украинский форвард вышел на замену

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Стали известны оценки украинского форварда «Лиона» Романа Яремчука за матч 34-го тура чемпионата Франции с «Лансом».

Поединок закончился поражением «ткачей» со счетом 0:4.

Роман Яремчук вышел на поле на 46-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.1 и 6.3 балла соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал автор дубля в составе гостей Весли Саид – 8.5 баллов. WhoScored выделил хавбека Булатовича – ассист и оценка 8.9.

Даниил Кирияка
Провальний матч Ліона, Яремчук нічого не міг зробити 
