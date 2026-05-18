Стала известна оценка Яремчука за матч с Лансом
Украинский форвард вышел на замену
Стали известны оценки украинского форварда «Лиона» Романа Яремчука за матч 34-го тура чемпионата Франции с «Лансом».
Поединок закончился поражением «ткачей» со счетом 0:4.
Роман Яремчук вышел на поле на 46-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.1 и 6.3 балла соответственно.
Лучшим по версии SofaScore стал автор дубля в составе гостей Весли Саид – 8.5 баллов. WhoScored выделил хавбека Булатовича – ассист и оценка 8.9.
